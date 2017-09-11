Орешкин: рост реальных зарплат за трехлетний период должен составить около 10%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Рост реальных заработных плат в РФ за трехлетний период должен составить порядка 10%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"За трехлетний период рост реальных зарплат должен составить около 10%. Рост заработной платы крайне важен, потому что он позволяет привлекать и оставлять стране лучшие таланты, а в современной глобальной экономике конкуренцию всегда выигрывает тот, кто способен максимально эффективно, во-первых, реализовывать потенциал своих граждан и, во-вторых, быть наиболее привлекательным местом для жизни и работы лучших талантов", - сказал Орешкин.