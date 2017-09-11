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Минэкономразвития РФ ожидает осенью и зимой рекордных объемов выдачи ипотечных кредитов

Экономика и бизнес
11 сентября, 14:51 UTC+3

Глава МЭР Максим Орешкин отметил резкое снижение процентных ставок по ипотеке крупнейшими банками

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ ожидает осенью - зимой рекордных объемов выдачи ипотечных кредитов. Об этом сообщил глава МЭР Максим Орешкин, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"За последний месяц, если смотреть уже внутрь банковской системы, мы стали свидетелями резкого снижения процентных ставок по ипотеке крупнейшими банками. Базовый уровень опустился ниже 10%. В итоге доступность жилья в российских городах значительно выросла и находится на максимальном уровне. На этом фоне мы ожидаем осенью - зимой рекордных объемов выдачи ипотечных кредитов. Это окажет серьезную поддержку стройкомплексу и производству строительных материалов тем секторам, где есть значительные недозагруженные мощности", - сказал министр.

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Путин, Владимир Владимирович Орешкин, Максим Станиславович
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