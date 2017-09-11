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Власти Пермского края и представители РЖД обсудят перенос железнодорожной ветки

Экономика и бизнес
11 сентября, 15:23 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 11, сентября. /ТАСС

Проект поддержал Владимир Путин

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ПЕРМЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Пермского края обсудят с представителями "Российских железных дорог" (РЖД), которые в ближайшее время приедут в регион, возможность переноса 20-километровой железнодорожной ветки с набережной Камы в Перми для освобождения городского пространства. Об этом сообщил журналистам в понедельник врио губернатора края Максим Решетников.

Проект переноса поддержал президент РФ Владимир Путин во время визита в Пермь 8 сентября.

"Судьба железнодорожной ветки от Перми-2 (железнодорожный вокзал Перми - прим. ТАСС) до Мотовилихи (Мотовилихинские заводы - прим. ТАСС) - это важный вопрос. В ближайшее время сюда приедет большая бригада из "Российских железных дорог", приедет руководитель, мы еще раз все это вместе посмотрим, какое решение здесь подыскать с тем, чтобы и интересы железной дороги были учтены, а главное - интересы горожан", - сказал Решетников.

По его словам, говорить о конкретной конфигурации и финансировании проекта пока рано, "есть определенные идеи, даже предпроектные изыскания, но здесь многое будет зависеть от позиции РЖД". "Это большая работа, но, главное, что у нас сейчас открываются возможности. Развитие города к реке дало бы краю и городу абсолютно новые возможности", - сказал Решетников, добавив, что все предложения по реконструкции территории набережной будут обсуждаться с горожанами на портале "Управляем вместе".

Пермь растянулась на 70 км вдоль Камы, однако обустроено лишь 2 км набережной, остальное пространство занято заводами и железной дорогой. Для благоустройства набережной и в связи с приближающимся 300-летием Перми, которое будет отмечаться в 2023 году, власти региона предлагают перенести железнодорожную ветку протяженностью 20 км, что позволит создать новое городское пространство. Грузоперевозки будут перенаправлены на параллельную линию на другом берегу Камы, а на освободившемся пространстве может быть запущен трамвай.

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Путин, Владимир Владимирович Решетников, Максим Геннадьевич
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