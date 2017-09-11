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"ИжАвто" начал серийное производство универсала LADA Vesta

Экономика и бизнес
11 сентября, 15:23 дата обновления: 11 сентября, 15:41 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 11, сентября. /ТАСС

Первым с конвейера сошла LADA Vesta SW Cross оранжевого цвета

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© Пресс-служба "АвтоВАЗ"

ИЖЕВСК, 11 сентября. /ТАСС/. Завод "LADA Ижевск" ("ИжАвто", входит в группу "АвтоВАЗ") в понедельник приступил к серийному производству универсала LADA Vesta SW и его версии LADA Vesta SW Cross, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.

Первым с конвейера сошла LADA Vesta SW Cross оранжевого цвета оттенка "Марс".

Как отмечала ранее пресс-служба "АвтоВАЗа", универсал LADA Vesta SW - автомобиль для сложных климатических и дорожных условий, "готовый к скоростной езде".

О модели

Каркас машины изготавливается из стали повышенной прочности. На выбор будут предлагаться две модели мотора (мощностью 106 л. с. и 122 л. с., норма токсичности "Евро-5") и два варианта трансмиссии: механическая коробка передач и автоматизированная механическая трансмиссия.

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"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW

LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross дополнили модельный ряд LADA Vesta, одного из самых востребованных автомобилей на российском рынке. По итогам 8 месяцев 2017 года он занимает третью строчку рейтинга продаж.

Новые модели объединили в себе экспрессивный дизайн с чертами кроссовера. В процессе подготовки серийного производства было испытано более 100 прототипов LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross, которые тестировались в лабораторных и дорожных условиях, успешно прошли crash-тесты и испытания на надежность с полной нагрузкой по специальной булыжной дороге, грунтовым и гравийным трассам.

Новинки прошли циклы климатических исследований в термокамере при температуре от минус 40 до плюс 55 градусов. Проведенные проверки подтвердили высокий уровень безопасности и надежности новой конструкции.

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Автомобиль LADA Vesta SW Cross поступит в продажу в октябре-ноябре

Президент "АвтоВАЗа" Николя Мор ранее сообщал, что LADA Vesta SW Cross поступит в продажу осенью, предположительно, в октябре-ноябре.

LADA Vesta создана на платформе LADA B/С, разработанной инженерами "АвтоВАЗа" при участии специалистов альянса Renault-Nissan. Производство седана LADA Vesta началось на Ижевском автозаводе в сентябре 2015 года. Спустя год с конвейера сошла пятидесятитысячная LADA Vesta. За это время автомобиль вошел в число наиболее популярных автомобилей на российском рынке.

С декабря 2016 года модель LADA Vesta начали выпускать на заводе ''Азия Авто" в Казахстане.

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