Греция и РФ подписали меморандум на поставку четырех судов "Комета 120М"

САЛОНИКИ, 11 сентября. /ТАСС/. Греция и Россия подписали меморандум на поставку четырех морских пассажирских судов "Комета 120М", сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавляющий смешанную российско-греческую комиссию по сотрудничеству.

"Подписан меморандум на четыре судна с компанией "Вымпел" [производит суда], твердого контракта пока еще нет, но мы по-прежнему открыты для этого взаимодействия, поскольку проект достаточно успешный", - сказал Соколов, отвечая на вопрос о том, подписала ли Греция контракт на закупку морских судов.

Летом этого года Соколов сообщал, что Россия возобновила производство таких судов. Ранее некоторые СМИ сообщали, что стоимость контракта может составить $6,3 млн. Как сказано на сайте "Вымпела", пассажирское судно на подводных крыльях нового поколения предназначено для скоростных перевозок пассажиров в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Экипаж такого судна составляет 5 человек, пассажировместимость - до 120 человек. Автономность плавания - до 8 часов.