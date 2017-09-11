Google подала апелляцию на решение ЕК о штрафе на €2,4 млрд

ТАСС, 11 сентября. Компания Google подала апелляцию на решение Еврокомиссии (ЕК), оштрафовавшей ее на €2,4 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза. Об этом сообщило в понедельник агентство France-Presse.

"Ходатайство об отмене решения было подано", - заявили агентству в Европейском суде.

В конце июня Европейская комиссия оштрафовала Google на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза. По информации ЕК, результаты поиска товаров через Google искажались в пользу собственного сервиса компании Google Shopping. Чтобы повысить число клиентов этого сервиса, рейтинги конкурирующих проектов существенно занижались, в результате чего их предложения не выдавались на первой странице поиска.