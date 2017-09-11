Чистый отток капитала из РФ в январе-августе вырос в 1,7 раза

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-августе 2017 года вырос по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года в 1,7 раза и достиг $12,1 млрд. Такая предварительная оценка опубликована в понедельник Банком России.

Годом ранее отток капитала составлял $7,2 млрд.

"В отличие от прошлого года банковский сектор выступил нетто-экспортером капитала, активно продолжая погашать свои внешние обязательства, - отмечает регулятор. - Прочие сектора, напротив, обеспечили приток инвестиций в экономику в форме привлечения средств нерезидентов при заметном снижении спроса на иностранные активы".

По предварительной оценке ЦБ, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-августе 2017 года увеличилось по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года в 1,5 раза, до $20,5 млрд.

"Определяющим стало увеличение профицита торгового баланса на 13,8 млрд долларов США, которое более чем в 2 раза превысило наращивание дефицита по другим статьям текущего счета, - отмечает регулятор. - В условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры рост объемов экспорта товаров был более существенным по сравнению с товарным импортом".

Положительное сальдо торгового баланса России в июле 2017 года снизилось по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года в 1,6 раза, до $3,97 млрд. Годом ранее профицит внешней торговли составлял почти $6,24 млрд.

Экспорт к июлю прошлого года вырос на 10,2%, до $24,74 млрд, импорт - на 28,1%, до $20,77 млрд.

По итогам 2016 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ сократилось более чем в три раза - до $22,2 млрд. В 2015 году этот показатель составлял $69 млрд.