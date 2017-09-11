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Минфин Украины: земельная реформа снята с повестки для получения транша МВФ

Экономика и бизнес
11 сентября, 17:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, сентября. /ТАСС

Глава ведомства Александр Данилюк напомнил, что другими условиями для выделения средств остаются пенсионная реформа, принятие закона по приватизации, а также об антикоррупционном суде

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КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Проведение земельной реформы на Украине больше не является одним из основных условий, необходимых для получения Киевом очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью информагентству "Украинские новости" министр финансов страны Александр Данилюк.

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"Земельная реформа вышла из этого списка. Но необходимость земельной реформы для развития украинской экономики очевидна. Ее нужно было уже давно провести, поэтому не важно, есть она в программе МВФ или нет, ее нужно делать", - заявил министр, комментируя планируемый в ближайшие дни визит представителей МВФ. Данилюк напомнил, что другими условиями для выделения средств остаются пенсионная реформа, принятие закона по приватизации, а также об антикоррупционном суде.

"Но это все были планы на июль до того, как парламентарии ушли на каникулы. Сейчас сентябрь, и уже другая реальность. Но все равно эти реформы являются приоритетными. Обычно в данный период также важным для продвижения программы становится бюджет", - добавил Данилюк.

Он сообщил, что в конце сентября миссия МВФ прибудет на Украину, чтобы оценить ход реформ. Данилюк также заявил, что он бы хотел, чтобы нынешняя программа сотрудничества Киева с МВФ была последней. "Когда нам было нужно - мы обращались за помощью к МВФ. Когда становилось чуть-чуть легче, то сразу выходили из программы, при этом не завершив реформы", - пояснил он.

Министр подтвердил намерения Киева получить $1,9 млрд до конца текущего года. При этом он не исключил, что суммы и количество возможных траншей может корректироваться.

МВФ вновь приедет с визитом

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон 12 сентября прибудет в Киев, где намерен обсудить с руководством Украины экономическую ситуацию в стране и ход ключевых реформ в ней, сообщало ранее информагентство "Укринформ".

Ожидается, что эксперты фонда оценят ход пенсионной и земельной реформ, а также выполнение программы приватизации госсобственности. В прошлый раз представители МВФ работали на Украине с 16 по 25 мая.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд, последний из них 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.

Завершая в начале апреля третий программный обзор, фонд подтвердил, что до конца года Киев может получить транши еще примерно на $4,4 млрд, но только в том случае, если будет неукоснительно выполнять условия программы. В июле премьер-министр страны Владимир Гройсман признал, что МВФ вынужден отложить на более поздний срок выделение Украине очередного кредита на $1,9 млрд. Причина заключается в том, что Верховная рада не успевает одобрить необходимые законодательные акты.

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