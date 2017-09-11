Минфин Украины: земельная реформа снята с повестки для получения транша МВФ

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Проведение земельной реформы на Украине больше не является одним из основных условий, необходимых для получения Киевом очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью информагентству "Украинские новости" министр финансов страны Александр Данилюк.

"Земельная реформа вышла из этого списка. Но необходимость земельной реформы для развития украинской экономики очевидна. Ее нужно было уже давно провести, поэтому не важно, есть она в программе МВФ или нет, ее нужно делать", - заявил министр, комментируя планируемый в ближайшие дни визит представителей МВФ. Данилюк напомнил, что другими условиями для выделения средств остаются пенсионная реформа, принятие закона по приватизации, а также об антикоррупционном суде.

"Но это все были планы на июль до того, как парламентарии ушли на каникулы. Сейчас сентябрь, и уже другая реальность. Но все равно эти реформы являются приоритетными. Обычно в данный период также важным для продвижения программы становится бюджет", - добавил Данилюк.

Он сообщил, что в конце сентября миссия МВФ прибудет на Украину, чтобы оценить ход реформ. Данилюк также заявил, что он бы хотел, чтобы нынешняя программа сотрудничества Киева с МВФ была последней. "Когда нам было нужно - мы обращались за помощью к МВФ. Когда становилось чуть-чуть легче, то сразу выходили из программы, при этом не завершив реформы", - пояснил он.

Министр подтвердил намерения Киева получить $1,9 млрд до конца текущего года. При этом он не исключил, что суммы и количество возможных траншей может корректироваться.

МВФ вновь приедет с визитом

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон 12 сентября прибудет в Киев, где намерен обсудить с руководством Украины экономическую ситуацию в стране и ход ключевых реформ в ней, сообщало ранее информагентство "Укринформ".

Ожидается, что эксперты фонда оценят ход пенсионной и земельной реформ, а также выполнение программы приватизации госсобственности. В прошлый раз представители МВФ работали на Украине с 16 по 25 мая.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд, последний из них 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.

Завершая в начале апреля третий программный обзор, фонд подтвердил, что до конца года Киев может получить транши еще примерно на $4,4 млрд, но только в том случае, если будет неукоснительно выполнять условия программы. В июле премьер-министр страны Владимир Гройсман признал, что МВФ вынужден отложить на более поздний срок выделение Украине очередного кредита на $1,9 млрд. Причина заключается в том, что Верховная рада не успевает одобрить необходимые законодательные акты.