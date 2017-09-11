Новак присвоил Сечину звание "Почетный работник ТЭК"

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак присвоил главе "Роснефти" Игорю Сечину звание "Почетный работник топливно-энергетического комплекса", говорится в сообщении "Роснефти".
"Награда присвоена за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днем работников нефтяной и газовой промышленности", - говорится в приказе Минэнерго РФ о награждении.
Звание "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" присваивается за образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу, конкретный вклад в улучшение качества продукции, повышение производительности труда и другие достижения в работе.