Новак присвоил Сечину звание "Почетный работник ТЭК"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак присвоил главе "Роснефти" Игорю Сечину звание "Почетный работник топливно-энергетического комплекса", говорится в сообщении "Роснефти".

"Награда присвоена за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днем работников нефтяной и газовой промышленности", - говорится в приказе Минэнерго РФ о награждении.

Звание "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" присваивается за образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу, конкретный вклад в улучшение качества продукции, повышение производительности труда и другие достижения в работе.