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Компания из Краснодара подала заявки на монтаж оборудования ТЭС в Крыму

Экономика и бизнес
11 сентября, 16:49 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 11, сентября. /ТАСС

Стоимость работ составит 1,3 млрд рублей

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КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Компания из Краснодара ООО "Корпорация АК "ЭСКМ" подала заявки на конкурсы "Технопромэкспорта" (входит в "Ростех") по выполнению монтажа электротехнического оборудования на Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС в Крыму. Это единственный участник обоих конкурсов, следует из материалов на сайте госзакупок.

Как указывается в протоколе вскрытия конвертов, компания предложила выполнить работы за 618,877 млн рублей по Симферопольской ПГУ-ТЭС и 667,585 млн рублей по Севастопольской ПГУ-ТЭС при начальной (максимальной) цене контракта 620,739 млн и 670,939 млн рублей соответственно.

Конкурсы признаны несостоявшимися в связи с тем, что на них подано по одной заявке. Вместе с тем в конкурсной документации предусмотрено, что контракт может быть заключен с единственным участником в случае соответствия заявки требованиям документации.

"ЭСКМ" зарегистрирована в Краснодаре. Предприятие основано в 1985 году Министерством топлива и энергетики СССР для выполнения электромонтажных работ на объектах электроэнергетического строительства. Согласно справке на сайте компании, "ЭСКМ" осуществляет комплекс работ по монтажу, ремонту и наладке электрооборудования на тепловых и атомных станциях и подстанциях любых типов, объектах стройиндустрии и промышленности как в России, так и за рубежом.

О конкурсе

Как сообщалось ранее, согласно требованиям обеих заявок, работы должны быть сданы не позднее 15 марта 2018 года. Предполагается, что подрядная организация проведет полный шеф-монтаж и наладку оборудования, пуско-наладочные работы, а также займется оформлением всей необходимой документации.

Материалы и оборудование, используемые подрядчиком, должны соответствовать условиям эксплуатации, в том числе высокой сейсмической опасности и быть стойкими к агрессивным средам, сказано в документах. Кроме того, все поставляемое оборудование и материалы должны быть сертифицированы и иметь разрешение на применение в РФ.

В настоящее время "Технопромэкспорт" строит две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт в Севастополе и Симферополе. Ввод в эксплуатацию первой очереди в ТЭС запланирован на 2018 год. В июле компания получила право торговать электроэнергией и мощностью с крымских ТЭС.

Турбины для крымских ТЭС

В начале июля этого года разгорелся скандал вокруг поставок на территорию строящихся ТЭС турбин компании Siemens. На крымских ТЭС планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 года компания блокировала поставки из-за санкций. В феврале текущего года глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что госкорпорация завершает переговоры с Ираном о поставке турбин для ТЭС в Крыму. Но договориться стороны так и не смогли.

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Скандал вокруг поставок газовых турбин Siemens в Крым. Досье

После того, как агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия поставила в Крым турбины Siemens, несмотря на санкции Евросоюза, Ростех заявил, что "Технопромэкспорт" приобрел четыре комплекта газотурбинных установок "со вторичного рынка". Однако при этом не уточнялось, кто является производителем оборудования.

В свою очередь, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. Одним из подрядчиков, занимающихся установкой турбин, называлась компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 46%.

Министр отмечал, что Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного производства. У турбин есть российский сертификат, отмечал Мантуров.

В Siemens тогда заявили о приостановке поставок энергооборудования российским компаниям.

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Темы
Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
Страны
Россия
Персоны
Мантуров, Денис Валентинович
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