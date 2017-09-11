Спрос по покупку квартир в Москве через торги увеличился в два раза в 2017 году

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Москвичи все чаще стали покупать "вторичку" посредством участия в профильных аукционах, количество претендентов на лот увеличилось в два раза. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике со ссылкой на руководителя ведомства Геннадия Дегтева.

"Спрос на вторичное жилье, реализуемое через Единую торговую площадку Москвы, растет. В нынешнем году отмечается увеличение среднего количества претендентов на лот. Если в 2016 году на квартиру в среднем претендовали два человека, то в 2017 году на участие в аукционах заявляется около четырех участников", - сказал Дегтев.

По его словам, при этом итоговая цена все равно остается привлекательной для приобретателей. Среднее превышение начальной стоимости лота не превышает 4%. Всего с начала года реализованы 85 квартир, комнат и долей от ГУП "Моссоцгарантия". С подробностями о каждом лоте и сроках подачи документов можно ознакомиться на Инвестиционном портале города Москвы.