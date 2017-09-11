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Госдума вернется к законопроекту о санкциях для СМИ за недостоверную информацию о банках

Экономика и бизнес
11 сентября, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

По словам депутата ГД Анатолия Аксакова, сейчас также идут консультации по поводу изменений в закон о защите конкуренции и закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы вернутся к рассмотрению законопроекта о санкциях для СМИ в случае распространения недостоверной информации о кредитных организациях после истории с сотрудником УК "Альфа капитал", ответственным за рассылку клиентам компании письма о проблемах четырех российских банков. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект, предусматривающий санкции в отношении СМИ, в том числе блокировку сайта, в случае распространения недостоверной информации о банке, был внесен в Госдуму в феврале 2014 года. Первое чтение проекта закона состоялось в апреле того же года, однако больше депутаты к рассмотрению законопроекта не возвращались.

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"Мы вернемся к законопроекту, который в свое время внесли Бурыкина и Митрофанов (бывшие депутаты Госдумы - прим. ТАСС), он был принят в первом чтении, а потом отложен в долгий ящик. Там предусматривались определенные ограничения для СМИ, которые вольно или невольно распространяли новости неблагоприятные для финансовых институтов, которые могли бы повлечь за собой тяжелую ситуацию в таких институтах. Мы посмотрим этот законопроект, это не означает, что мы его обязательно в той редакции примем. Но то, что мы из ящика его достанем, это однозначно", - сказал Аксаков, комментируя возможные изменения в законодательство после письма сотрудника УК "Альфа капитал".

Кроме того, по словам Аксакова, в настоящее время идут активные консультации с ФАС по поводу изменений в закон о защите конкуренции и закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. "После этих дискуссий, обсуждений, возможно, мы внесем какие-то изменения в законодательство. Я себе такой срок определил до конца сентября. Но дискуссии уже идут, мы уже в процессе. Что необходимо сделать, мы определимся уже к концу этого месяца", - сказал депутат.

Ранее стало известно, что 10 августа 2017 г. сотрудник "Альфа капитала" разослал письмо клиентам, в котором говорилось, что ситуация вокруг банка "ФК Открытие", Бинбанка, Промсвязьбанка и Московского кредитного банка "может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента РФ в 2018 г., как думают многие". Согласно письму, под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций банков, которые в случае санации могут быть полностью списаны. Сотрудник "Альфа капитала" также рекомендовал клиентам этих банков перевести активы к более надежным участникам банковской системы РФ. После этого представители "Альфа капитала" и Альфа-банка заявили, что в письме отражено частное мнение сотрудника, и намерены продолжить работу с вышеперечисленными банками.

ФАС 17 августа начала проверку на наличие признаков недобросовестной конкуренции в действиях УК "Альфа капитала". Служба пришла к выводу, что у УК нет информации, которая бы подтверждала наличие проблем у этих банков, и выдала предупреждение компании, потребовав опровергнуть ранее разосланную информацию. 31 августа "Альфа капитал" направило письмо в ФАС, в котором говорилось, что компания выполнила предупреждение службы, а также отозвала письмо сотрудника. ФАС решила не возбуждать дело о нарушении антимонопольного законодательства в связи с устранением признаков недобросовестной конкуренции и выполнением предупреждения ведомства.

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Аксаков, Анатолий Геннадьевич
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