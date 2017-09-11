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MSCI будет рассчитывать индексы с использованием цен аукциона закрытия Московской биржи

Экономика и бизнес
11 сентября, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

В настоящее время MSCI рассчитывает индексы по цене последней сделки на Московской бирже

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глобальный провайдер индексов MSCI с 30 октября 2017 года начнет рассчитывать значения своих индексов с участием биржевых российских бумаг на базе цен, сформированных в ходе аукциона закрытия на Московской бирже, говорится в сообщении торговой площадки. Сейчас MSCI рассчитывает индексы по цене последней сделки на Московской бирже.

"Данное нововведение будет способствовать росту объемов торгов на фондовом рынке Московской биржи, особенно в даты пересмотра состава индексов MSCI", - говорится в сообщении.

Московская биржа ввела аукцион закрытия в сентябре 2013 года в целях повышения ликвидности биржевого рынка. Индексы Московской биржи (ММВБ и РТС) рассчитываются по ценам аукциона закрытия с весны 2014 года. В 2015 году британский провайдер индексов FTSE начал рассчитывать индексы с участием биржевых российских бумаг на базе цен, сформированных в ходе аукциона закрытия на Московской бирже.

Аукцион закрытия проводится с 18:40 до 18:50 мск на фондовом рынке Московской биржи, в ходе которого определяется наиболее репрезентативная цена бумаги.

По итогам 8 месяцев 2017 года объемы торгов акциями в аукционе закрытия выросли на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составив более 129 млрд рублей.

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