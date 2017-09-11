АФК "Система" подала кассацию в отношении обеспечительных мер по делу с "Роснефтью"

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ТАСС, 11 сентября. АФК "Система" подала кассационную жалобу в Арбитражный суд Уральского округа (Екатеринбург) в отношении обеспечительных мер по делу с "Роснефтью". Согласно информации в картотеке арбитражных дел, кассацию также подала дочерняя структура АФК - "Система-Инвест".
В июне 2017 г. Арбитражный суд Башкирии по ходатайству "Роснефти" и "Башнефти" наложил обеспечительные меры на принадлежащие АФК "Система" 31,76% акций телекоммуникационной компании МТС, 100% акций сети клиник "Медси" и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК). АФК обжаловала арест активов, однако Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил без удовлетворения жалобу "Системы" об отмене обеспечительных мер по иску "Роснефти".
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев отмечал, что арест имущества по иску к АФК "Система" - абсолютно нормальная процедура в случае имущественных исков. По его словам, данная мера направлена, в том числе на защиту прав акционеров "Роснефти".