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Новым гендиректором "Россетей" стал экс-глава департамента ЖКХ Москвы Павел Ливинский

Экономика и бизнес
11 сентября, 17:08 дата обновления: 11 сентября, 17:14 UTC+3

Ливинский вступает в должность руководителя компании с 11 сентября

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Совет директоров ПАО "Россети", одной из крупнейших электросетевых компаний в мире, назначил генеральным директором компании Павла Ливинского. Об этом говорится в материалах "Россетей". С января 2013 года он возглавлял Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

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Ливинский вступает в должность руководителя компании с 11 сентября, отмечается в сообщении.

Предыдущий гендиректор "Россетей", Олег Бударгин, возглавлял компанию с 2013 года. С 2015 года компания вышла на прибыль после убытка в 2013 и 2014 гг., а в 2016 г. получила более 98 млрд руб. чистой прибыли, снизила удельные операционные расходы, аварийность. Капитализация компании на конец 2016 года выросла вдвое в сравнении с показателями на конец 2012 года - до 228 млрд руб.

"Россети" - оператор энергетических сетей в России, одна из крупнейших электросетевых компаний в мире, владеющая и управляющая своими дочерними и зависимыми обществами - МРСК и ФСК ЕЭС. Компания управляет 2,29 млн км линий электропередачи, 480 тыс. подстанциями трансформаторной мощностью более 751 ГВА.

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