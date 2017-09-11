"Нафтогаз" готов удовлетворить просьбу "Газпрома" об увеличении транзита в Европу

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КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Компания "Газпром" увеличила заявку на транзит природного газа в Европу через Украину, украинская сторона готова ее удовлетворить. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании "Нафтогаз Украины".
"ОАО "Газпром" направило увеличенную до 315 млн кубометров (в сутки - прим. ТАСС) заявку на транспортировку газа в Европу. За последние семь дней суточная заявка на транзит российского газа по территории Украины выросла на 47 млн кубометров. Увеличение заявки связано с остановкой на плановый ремонт газопровода "Северный поток", - говорится в сообщении.
Украинская сторона готова обеспечить выполнение увеличенных заявок в полном объеме, заявили в компании. Максимальная пропускная способность украинской газотранспортной системы в направлении Европы составляет более 400 млн кубометров в сутки.
За январь-август текущего года через газотранспортную систему Украины для европейских потребителей поступило 61,9 млрд кубометров природного газа, что на 23,4% больше, чем в 2016 году, заявили в "Нафтогазе".