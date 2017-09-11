Минтруд предлагает повысить МРОТ на 21,7% в 2018 году

СМИ: "Спартак" отказался от предыгровой тренировки в Словении перед матчем ЛЧСпорт 11 сентября, 19:08
Выставка бездомных кошек пройдет в МосквеСоциальная ответственность 11 сентября, 19:07
Тихонов: футболисты "Крыльев Советов" могли забить "Спартаку-2" больше трех мячейСпорт 11 сентября, 18:56
WADA и Макларен получили уведомления об исках, поданных к ним велосипедистами РФСпорт 11 сентября, 18:56
Блатт: сборные России по баскетболу образца ЧЕ 2011-го и 2017 года очень похожиСпорт 11 сентября, 18:55
Обеды в государственных школах Нью-Йорка стали бесплатнымиСоциальная ответственность 11 сентября, 18:51
Пакистанские фермеры теряют посевыСоциальная ответственность 11 сентября, 18:40
Рой Джонс стал почетным президентом Евразийской федерации профессионального боксаСпорт 11 сентября, 18:19
Минтруд предлагает повысить МРОТ на 21,7% в 2018 годуЭкономика и бизнес 11 сентября, 18:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2018 года составит 9 489 рублей или 85% от прожиточного минимума, соответствующий законопроект разработал Минтруд РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Минтруд России подготовил законопроект о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения. В соответствии с поручением президента, законопроект предусматривает повышение МРОТ в два этапа: с 1 января 2018 года до 85% прожиточного минимума трудоспособного населения и с 1 января 2019 года - до 100%. С 1 января 2018 года МРОТ увеличится на 21,7% и составит 9 489 рублей", - цитирует пресс-служба слова главы Минтруда Максима Топилина.
По словам министра, законопроект будет внесен в Госдуму одновременно с проектом бюджета на 2018-2020 годы. Глава Минтруда уточнил, что МРОТ будет устанавливаться на уровне 100% прожиточного минимума трудоспособного населения ежегодно федеральным законом.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума. Путин также предложил с 1 января 2019 года уравнять оба показателя.