Минтруд предлагает повысить МРОТ на 21,7% в 2018 году

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2018 года составит 9 489 рублей или 85% от прожиточного минимума, соответствующий законопроект разработал Минтруд РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Минтруд России подготовил законопроект о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения. В соответствии с поручением президента, законопроект предусматривает повышение МРОТ в два этапа: с 1 января 2018 года до 85% прожиточного минимума трудоспособного населения и с 1 января 2019 года - до 100%. С 1 января 2018 года МРОТ увеличится на 21,7% и составит 9 489 рублей", - цитирует пресс-служба слова главы Минтруда Максима Топилина.

По словам министра, законопроект будет внесен в Госдуму одновременно с проектом бюджета на 2018-2020 годы. Глава Минтруда уточнил, что МРОТ будет устанавливаться на уровне 100% прожиточного минимума трудоспособного населения ежегодно федеральным законом.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума. Путин также предложил с 1 января 2019 года уравнять оба показателя.