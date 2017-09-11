Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка

Овердрафт — это возможность "уйти в минус" по банковской дебетовой карте. То есть вы можете потратить чуть больше денег, чем у вас есть на карте, и за это с вас потом спишут определенный процент.

Отличие овердрафта от кредита в том, что он предоставляется на непродолжительный срок, в среднем на месяц-полтора, и сумма тоже небольшая — 30–50% от средней зарплаты клиента или лимит 90–100 тыс. руб.

Сделать дебетовую карту овердрафтовой может только сам клиент, подключив соответствующую услугу.