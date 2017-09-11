Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка

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11 сентября некоторые клиенты Сбербанка пожаловались на изменение статуса их дебетовых карт: в мобильном приложении банка они обнаружили, что карты отображаются как овердрафтные. Сбербанк объясняет, что не менял условия по картам для клиентов, они приняли за овердрафт техническую задолженность, а это совершенно разные вещи.
Овердрафт — это возможность "уйти в минус" по банковской дебетовой карте. То есть вы можете потратить чуть больше денег, чем у вас есть на карте, и за это с вас потом спишут определенный процент.
Отличие овердрафта от кредита в том, что он предоставляется на непродолжительный срок, в среднем на месяц-полтора, и сумма тоже небольшая — 30–50% от средней зарплаты клиента или лимит 90–100 тыс. руб.
Сделать дебетовую карту овердрафтовой может только сам клиент, подключив соответствующую услугу.
На своих страницах в соцсетях Сбербанк опубликовал опровержение утверждений, что он по собственной инициативе изменил условия для клиентов и якобы перевел дебетовые карты в овердрафтовые.
"Мы получаем от вас много вопросов про то, что мы изменили условия обслуживания дебетовых карт и все карты стали овердрафтными. Это неправда — нельзя потратить по дебетовой карте больше денег, чем у вас есть. Исключение составляет техническая задолженность, по которой Сбербанк не начисляет проценты. Оведрафт по карте можете разрешить только вы сами, а не банк", — говорится в сообщении.
Из объяснения следует, что в мобильном приложении банка часть дебетовых карт всегда отображались как овердрафтовые: "Это техническая необходимость для корректной работы с платежами и переводами. Вероятно, некоторые пользователи только сейчас обратили на это внимание".
Также в банке пообещали заменить описание статуса карт до конца сентября.
"Чтобы не путать наших клиентов, мы заменим описание в "Сбербанк онлайн" — все дебетовые карты будут отображаться как дебетовые".
Такие сообщения сегодня появлялись в обсуждениях в социальных сетях. Сбербанк объясняет, что в этом случае речь идет не об овердрафте, а о технической задолженности, или так называемом теховере.
Теховер может случиться, например, когда вы делаете покупки за границей с рублевой карты и делаете их на последние деньги, которые лежат на счете. Курс валюты может быть нестабильным, ваш платеж проходит не сразу, а через два-три дня. В результате за это время стоимость покупки вслед за евро или долларом может вырасти и на вашей карте образуется минус.
Другой пример: при оплате картой в супермаркете оплата списывается дважды, и возврат платежа-дубля приходит не моментально, а через несколько часов.
Или же с вашего счета автоматически списывается сумма оплаты мобильного банка, платных сервисов или годового обслуживания карты, а у вас на карте для этого недостаточно средств.
Теховер присутствует у любого банка, он не может быть разорительным для клиента, чаще всего он не превышает нескольких сотен, а то и десятков рублей.
"Теховер гасится автоматически, как только на вашей карте окажутся деньги. Если вы видите в СМС от банка, что у вас на счету минус 5 рублей, просто положите на карту нужную сумму. Еще раз — процент за это Сбербанк с вас не возьмет", — говорится в сообщении банка.
Анастасия Степанова