Комитет Госдумы поддержал правительственный законопроект о tax free

Охранник подал в суд на попавшего в него энергетиком чемпиона UFC МакгрегораСпорт 11 сентября, 20:41
Рябков выразил протест Шэннону из-за посягательства США на дипломатический иммунитет РФПолитика 11 сентября, 20:39
Наер победил Каруану на тай-брейке и вышел в четвертый круг Кубка мира по шахматамСпорт 11 сентября, 20:17
Фернандес: матч с "Бенфикой" будет крайне непростым, но ЦСКА сделает все для победыСпорт 11 сентября, 20:07
Гончаренко: все футболисты ЦСКА, кроме Набабкина, готовы к матчу с "Бенфикой"Спорт 11 сентября, 20:07
Вандалы повредили купол филармонии в открывшемся в Москве парке "Зарядье"Происшествия 11 сентября, 20:04
Выборы 10 сентября продемонстрировали наличие в России политической конкуренцииПолитика 11 сентября, 20:00
Глава дочерней компании "Роснефти" арестован до ноября по обвинению в коммерческом подкупеПроисшествия 11 сентября, 19:44
Тренер: подавшие иск к WADA и Макларену велогонщики хотят справедливости, а не денегСпорт 11 сентября, 19:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о введении системы компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 20 сентября.
Речь идет о введении в России так называемой системы tax free, которая позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, возвращать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров на территории РФ. Для этого в Налоговый кодекс предлагается включить новую статью, устанавливающую возможность такой компенсации.
Также предлагается установить нулевую ставку НДС в отношении услуг, которые российские компании предоставляют иностранным гражданам, и определить перечень документов, представляемых в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС.
Как отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, он повлечет дополнительные финансовые расходы федерального бюджета. Согласно расчетам правительства, расходы составят 150-200 млн рублей в год. Кроме того, расходы ФТС России по введению данной системы, включая систему электронного документооборота, составят около 50 млн рублей, а расходы ФНС России - 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно.
"Компенсация расходов федерального бюджета предполагается за счет увеличения туристического потока из дальнего зарубежья и роста объема розничного товарооборота", - говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.