Комитет Госдумы поддержал правительственный законопроект о tax free

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о введении системы компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 20 сентября.

Речь идет о введении в России так называемой системы tax free, которая позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, возвращать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров на территории РФ. Для этого в Налоговый кодекс предлагается включить новую статью, устанавливающую возможность такой компенсации.

Также предлагается установить нулевую ставку НДС в отношении услуг, которые российские компании предоставляют иностранным гражданам, и определить перечень документов, представляемых в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС.

Как отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, он повлечет дополнительные финансовые расходы федерального бюджета. Согласно расчетам правительства, расходы составят 150-200 млн рублей в год. Кроме того, расходы ФТС России по введению данной системы, включая систему электронного документооборота, составят около 50 млн рублей, а расходы ФНС России - 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно.

"Компенсация расходов федерального бюджета предполагается за счет увеличения туристического потока из дальнего зарубежья и роста объема розничного товарооборота", - говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.