Более 205 млн рублей направят на мелиорацию до конца 2017 года на Ставрополье

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ПЯТИГОРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Более 205 млн рублей будет направлено на внедрение современных мелиоративных систем до конца 2017 года на Ставрополье, сообщила в понедельник пресс-служба краевого Минсельхоза.
"На реализацию целевой программы предусмотрено 205,9 млн рублей, из них 180 млн рублей- из федерального бюджета, 25 млн рублей - из регионального. Освоено 32% от этой суммы. Полное освоение ассигнований произойдет в декабре этого года", - приводятся в сообщении слова заместителя краевого министра Александра Золоторева.
Мелиоративные технологии внедрены в восьми хозяйствах, среди которых -ООО "Парижская Коммуна", ООО "Шаумяновское", АО СП "Новотроицкое", ООО СХ "Стодеревское", ООО СП "Содружество", ООО "Добровольное", АПК "Лесная Дача" и ООО "Интеринвест". До конца года будут построены и реконструированы системы орошения на 3,6 тыс. га земель.
По данным краевого министерства, последние три года в рамках федеральной целевой программы развития мелиорации на Ставрополье было построено и реконструировано систем орошения на более чем 20 тыс. га орошаемых земель. "Затраты сельхозтоваропроизводителей составили 1,3 млн рублей, им предоставлены субсидии в размере 50%", - резюмировала пресс- служба.