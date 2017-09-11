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В новом тепличном комплексе в Ингушетии будут выращивать 1,5 тыс. т сельхозпродукции в год

Экономика и бизнес
11 сентября, 18:38 UTC+3 МАГАС МАГАС 11, сентября. /ТАСС

Инвестор планирует по круглогодичному циклу выращивать здесь помидоры, огурцы, зелень, болгарский перец, клубнику, кабачки

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МАГАС, 11 сентября. /ТАСС/. Тепличное хозяйство, строительство которого должно завершиться в Ингушетии в конце следующего месяца, будет выпускать 1,5 тыс. тонн сельхозпродукции в год. Об этом сообщили в Минсельхозе Ингушетии.

"У нас в Малгобеке частным инвестором реализуется проект по строительству тепличного комплекса, который планируется запустить в конце октября текущего года. Его мощность - производство 1,5 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции в год", - сказали там.

В министерстве отметили, что на данный момент 95% работ уже выполнено, инвестор планирует по круглогодичному циклу выращивать здесь помидоры, огурцы, зелень, болгарский перец, клубнику, кабачки.

Это самое крупное в республике тепличное хозяйство. Его сметная стоимость - более 300 млн рублей.

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