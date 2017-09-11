В новом тепличном комплексе в Ингушетии будут выращивать 1,5 тыс. т сельхозпродукции в год

Это был не овердрафт: что происходит с картами СбербанкаЭкономика и бизнес 11 сентября, 19:24
СМИ: "Спартак" отказался от предыгровой тренировки в Словении перед матчем ЛЧСпорт 11 сентября, 19:08
Выставка бездомных кошек пройдет в МосквеСоциальная ответственность 11 сентября, 19:07
Тихонов: футболисты "Крыльев Советов" могли забить "Спартаку-2" больше трех мячейСпорт 11 сентября, 18:56
WADA и Макларен получили уведомления об исках, поданных к ним велосипедистами РФСпорт 11 сентября, 18:56
Блатт: сборные России по баскетболу образца ЧЕ 2011-го и 2017 года очень похожиСпорт 11 сентября, 18:55
Обеды в государственных школах Нью-Йорка стали бесплатнымиСоциальная ответственность 11 сентября, 18:51
Пакистанские фермеры теряют посевыСоциальная ответственность 11 сентября, 18:40
Рой Джонс стал почетным президентом Евразийской федерации профессионального боксаСпорт 11 сентября, 18:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАГАС, 11 сентября. /ТАСС/. Тепличное хозяйство, строительство которого должно завершиться в Ингушетии в конце следующего месяца, будет выпускать 1,5 тыс. тонн сельхозпродукции в год. Об этом сообщили в Минсельхозе Ингушетии.
"У нас в Малгобеке частным инвестором реализуется проект по строительству тепличного комплекса, который планируется запустить в конце октября текущего года. Его мощность - производство 1,5 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции в год", - сказали там.
В министерстве отметили, что на данный момент 95% работ уже выполнено, инвестор планирует по круглогодичному циклу выращивать здесь помидоры, огурцы, зелень, болгарский перец, клубнику, кабачки.
Это самое крупное в республике тепличное хозяйство. Его сметная стоимость - более 300 млн рублей.