В новом тепличном комплексе в Ингушетии будут выращивать 1,5 тыс. т сельхозпродукции в год

МАГАС, 11 сентября. /ТАСС/. Тепличное хозяйство, строительство которого должно завершиться в Ингушетии в конце следующего месяца, будет выпускать 1,5 тыс. тонн сельхозпродукции в год. Об этом сообщили в Минсельхозе Ингушетии.

"У нас в Малгобеке частным инвестором реализуется проект по строительству тепличного комплекса, который планируется запустить в конце октября текущего года. Его мощность - производство 1,5 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции в год", - сказали там.

В министерстве отметили, что на данный момент 95% работ уже выполнено, инвестор планирует по круглогодичному циклу выращивать здесь помидоры, огурцы, зелень, болгарский перец, клубнику, кабачки.

Это самое крупное в республике тепличное хозяйство. Его сметная стоимость - более 300 млн рублей.