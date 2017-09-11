Саудовская Аравия сняла временный запрет на импорт мяса и яиц из РФ

ТАСС, 11 сентября. Главное управление по продовольствию и медикаментам Саудовской Аравии сняло временный запрет на импорт мяса из РФ, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на официальном сайте ведомства.

В нем отмечается, что в страну разрешен ввоз говядины, баранины, козлятины, мяса птицы, мясной продукции и яиц из Российской Федерации. "Решение принято на основе рекомендаций технической группы, которая рассмотрела меры, предпринимаемые компетентными органами РФ для борьбы с ящуром и птичьим гриппом, а также меры по регистрации и контролю за продуктами переработки мяса крупного рогатого скота, баранины, козлятины, птицы", - говорится в тексте.

В начале мая Россельхознадзор сообщал о переговорах между представителями российского и саудовского ведомств. Тогда российская сторона подтвердила заинтересованность в организации инспекции российских предприятий саудовскими специалистами. Представители Главного управления по продовольствию и медикаментам королевства выразили намерение провести инспекцию пяти производителей животноводческой продукции и ознакомиться с работой ветеринарных служб.