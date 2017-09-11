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Депутаты согласовали приватизацию ГУП "Крымтелеком"

Экономика и бизнес
11 сентября, 19:21 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 11, сентября. /ТАСС

В перечень объектов, которые подлежат денационализации, также входят "Крымхлеб", "Симферопольский комбинат хлебопродуктов", "Крымтехнологии" и "Издательство и типография "Таврида"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Государственный совет Крыма в понедельник согласовал приватизацию крупнейшего в регионе государственного оператора фиксированной связи - ГУП "Крымтелеком" и еще четырех унитарных предприятий. Об этом сообщила пресс-служба крымского парламента.

"Парламентарии одобрили внесение изменений в прогнозный план приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2017 год. Так, перечень объектов, подлежащих денационализации путем преобразования в хозяйственные общества, было предложено дополнить имущественным комплексом государственных унитарных предприятий: "Крымхлеб", "Симферопольский комбинат хлебопродуктов", "Крымтелеком", "Крымтехнологии" и "Издательство и типография "Таврида", - говорится в сообщении.

В Госсовете уверены, что "приватизация крымских ГУПов в сфере телекоммуникаций и печати позволит повысить качество и расширить перечень оказываемых ими услуг, обновить материально-техническую базу предприятий и даст возможность привлекать инвестиции для обновления основных средств".

В Крыму работают "К-Телеком" (бренд WIN-Mobile, преемник сети МТС-Украина), "Крымтелеком" (работает на инфраструктуре "Киевстара", бывшей украинской "дочки" "Вымпелкома"), "Севмобайл" (в Севастополе) и "КТК- Телеком" (бренд "Волна").

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