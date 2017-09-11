РЭЦ будет субсидировать до половины расходов на ж/д перевозки в Китай

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) начнет субсидировать до 50% затрат на экспорт в Китай по железнодорожному маршруту. Об этом сообщил управляющий директор по организации международных проектов РЭЦ Михаил Мамонов на международной выставке WorldFood.

"Мы запустили контейнерный поезд, который сейчас ходит по маршруту Ворсино - Далянь. Будет Ворсино - Чэнду, чуть меньше - Ворсино - Гуанчжоу. Мы начнем субсидирование расходов на этот железнодорожный маршрут, такое субсидирование составит до 50%, после чего он станет сопоставим с морским по стоимости, несколько выше, но сопоставимо", - заявил он, добавив, что потенциально рассматриваются и проекты по другим направлениям.

"Еще у нас подключаются из других регионов коллеги, например Челябинск, может быть запущен маршрут Южноуральск - Урумчи. Представление есть, безусловно, о необходимости развития транспортного коридора "Север - Юг", - рассказал представитель РЭЦ.

По словам Мамонова, для продвижения российских товаров и поддержки экспортеров с сентября будут открыты шоу-румы в трех странах. "Отдельно мы запускаем с сентября формат постоянного присутствия товаров в трех государствах: Вьетнаме, Китае и ОАЭ. Будут открыты шоу-румы", - сообщил он, пояснив, что по согласованию с РЭЦ заинтересованному бизнесу в этих странах будут предоставлять образцы выставочной продукции.