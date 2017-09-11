S&P поместило рейтинг "BB+" МТС на пересмотр с возможностью понижения

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило долгосрочный корпоративный рейтинг оператора МТС, находящийся на уровне "BB+", на пересмотр с возможностью понижения. Ранее прогноз по рейтингу был "развивающимся", говорится в сообщении агентства.

"Помещение на пересмотр с возможностью понижения последовало за понижением рейтинга АФК "Система", которая владеет 50% МТС, до "BB-" с "BB", - отмечает S&P.