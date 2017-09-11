Президент РФ внес на ратификацию в Госдуму договор о Таможенном кодексе ЕврАзЭС

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), подписанный в Москве 11 апреля 2017 года. Соответствующий документ размещен в понедельник в думской электронной базе данных.
В середине апреля страны ЕврАзЭС приступили к ратификации Таможенного кодекса.
Таможенный кодекс ЕврАзЭС придет на смену одноименному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках ЕврАзЭС.
Сейчас членами ЕврАзЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.