Суд арестовал 41% акций украинской компании "Мотор Сич" по делу о финансовых махинациях

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева арестовал 41% акций единственного предприятия Украины по производству авиадвигателей "Мотор Сич" по делу о подозрении руководства компании в продаже 56% предприятия иностранным компаниям. Об этом говорится в постановлении суда от 7 сентября размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

"Наложить арест на имущество, а именно: простые именные акции АО "Мотор Сич", которые учитываются на счетах в ценных бумагах, открытых в депозитарном учреждении ООО "Драгон Капитал", а именно: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Виргинские острова) , "Business House Helena, AG" (Панама), "Enfields Trade & Capital Corp. (Панама) ,"Waldo Trade Ltd." (Британские Виргинские острова) и "Granum Corporation" (Панама) с остановкой расходных операций, в том числе переводов, списаний ценных бумаг", - сказано в тексте.

19 августа депутат Верховной рады Украины Сергей Каплин сообщил, что Генпрокуратура возбудила уголовные дела в отношении руководителей компании "Мотор Сич", которых подозревают в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов в ходе приватизации предприятия, в частности президента и генерального конструктора компании Вячеслава Богуслаева.

Согласно досудебному расследованию владелец 48,8% акций в сговоре с владельцем китайской компании, гражданином КНР, продал 56% "Мотор Сичи" иностранным предприятиям. "Особа 5 путем перемещения за границу украинского производства и технологий в рамках выполнения Меморандума о сотрудничестве осуществил продажу принадлежащих ему и его подконтрольным юридическим лицам акций АО "Мотор Сич" в пользу доверенных лиц и аффилированных компаний, чем создал в пользу последних опосредованное приобретение 56,009% акций АО "Мотор Сич", что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления общества, то есть обеспечит полный контроль над АО "Мотор Сич", - говорится в постановлении.

Кроме того Служба безопасности Украины возбудила уголовные дела по статьям "диверсия" и "приготовление к преступлению", что согласно украинскому законодательству наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Запорожская компания "Мотор Сич" - одно из крупнейших в мире и единственное на Украине предприятие по производству, испытанию, сопровождению в эксплуатации и ремонту 55 типов и модификаций двигателей для 61 вида самолетов и вертолетов различного назначения, эксплуатируемых в 106 странах мира.