Компания из Краснодара смонтирует для "Ростеха" оборудование двух ТЭС в Крыму

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Конкурсная комиссия признала победителем единственного участника - компанию из Краснодара ООО "Корпорация АК "ЭСКМ" - в конкурсах "Технопромэкспорта" (входит в "Ростех") по выполнению монтажа электротехнического оборудования на Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС в Крыму, следует из протокола, опубликованного на сайте госзакупок.

Ранее в понедельник сообщалось, что краснодарская компания стала единственным участником обоих конкурсов. Конкурсы признаны несостоявшимися в связи с тем, что на них подано по одной заявке. Вместе с тем в конкурсной документации предусмотрено, что контракт может быть заключен с единственным участником в случае соответствия заявки требованиям документации.

"Принять решение о заключении договора с участником закупки, <…> заключить договор на выполнение работ", - говорится в обоих протоколах по итогам рассмотрения заявок. Срок исполнения работ, указанный в документах, - 15 марта 2018 года.

Работы на Симферопольской ТЭС будут выполнены за 618,877 млн рублей с НДС, на Севастопольской - за 667,585 млн рублей с НДС. Сообщалось, что, согласно условиям закупки, подрядная организация проведет полный шеф-монтаж и наладку оборудования, пуско-наладочные работы, а также займется оформлением всей необходимой документации.

"ЭСКМ" зарегистрирована в Краснодаре. Предприятие основано в 1985 году Министерством топлива и энергетики СССР для выполнения электромонтажных работ на объектах электроэнергетического строительства. Согласно справке на сайте компании, "ЭСКМ" осуществляет комплекс работ по монтажу, ремонту и наладке электрооборудования на тепловых и атомных станциях и подстанциях любых типов, объектах стройиндустрии и промышленности как в России, так и за рубежом.

Турбины для крымских ТЭС

В настоящее время "Технопромэкспорт" строит две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт в Севастополе и Симферополе. Ввод в эксплуатацию первой очереди в ТЭС запланирован на 2018 год. В июле компания получила право торговать электроэнергией и мощностью с крымских ТЭС.

В начале июля этого года разгорелся скандал вокруг поставок на территорию строящихся ТЭС турбин компании Siemens. На крымских ТЭС планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 года компания блокировала поставки из-за санкций. В феврале текущего года глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что госкорпорация завершает переговоры с Ираном о поставке турбин для ТЭС в Крыму. Но договориться стороны так и не смогли.

После того, как агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия поставила в Крым турбины Siemens несмотря на санкции Евросоюза, Ростех заявил, что "Технопромэкспорт" приобрел четыре комплекта газотурбинных установок "со вторичного рынка". Однако при этом не уточнялось, кто является производителем оборудования.

В свою очередь министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отмечал, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. Одним из подрядчиков, занимающихся установкой турбин, называлась компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 46%.

Министр отмечал, что Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного производства. У турбин есть российский сертификат, отмечал Мантуров. В Siemens тогда заявили о приостановке поставок энергооборудования российским компаниям.