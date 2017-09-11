Сбербанк завершил размещение второго транша ОФЗ для населения

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сбербанк завершил размещение ОФЗ для населения (ОФЗ-н) на 9,2 млрд рублей, таким образом второй транш этого инструмента полностью реализован, сообщил журналистам глава Sberbank CIB (инвестиционное подразделение Сбербанка, через которое продаются ОФЗ-н) Игорь Буланцев.

"Сбербанк разместил облигации второго транша ОФЗ-н на сумму 9,2 млрд руб. Последняя заявка была удовлетворена сегодня", - сообщил он.

По его словам, средний возраст клиента по итогам второго выпуска - 56 лет, то есть примерно такой, как и в первом транше, где он был 57 лет. Количество клиентов, которые купили этот инструмент, уже составило около 5000 человек.

Минфин начал продажу второго транша ОФЗ для населения на 15 млрд рублей в начале июня через Сбербанк и ВТБ24. Изначально квота Сбербанка составляла 8,2 млрд рублей, но в начале августа Минфин увеличил ее на 1 млрд рублей за счет нереализованных банком ВТБ24 бумаг.