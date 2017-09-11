Минфин 13 сентября начнет выпуск ОФЗ для населения на 15 млрд руб.

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Минфин России 13 сентября приступит к размещению третьего транша облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.
Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. рублей, дата погашения - 16 сентября 2020 г. Ставка по первому купону составит 7%, по второму - 7,5%, третьему - 8%, четвертому - 8,5%, пятому - 9,25%, а по шестому - 10,1%, отмечается в материалах Минфина.