Минфин 13 сентября начнет выпуск ОФЗ для населения на 15 млрд руб.

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Минфин России 13 сентября приступит к размещению третьего транша облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. рублей, дата погашения - 16 сентября 2020 г. Ставка по первому купону составит 7%, по второму - 7,5%, третьему - 8%, четвертому - 8,5%, пятому - 9,25%, а по шестому - 10,1%, отмечается в материалах Минфина.

Первый транш ОФЗ-н на 15 млрд рублей Минфин начал размещать в конце апреля, второй, на ту же сумму, был запущен в начале июня. Продажей инструмента занимаются Сбербанк и ВТБ24. Из второго транша Сбербанк получил квоту на 8,2 млрд рублей, а ВТБ24 - на 6,8 млрд рублей. Но в конце августа стало известно, что Минфин отдал Сбербанку часть квоты ВТБ24 примерно на 1 млрд рублей. Таким образом, сейчас второй транш реализуется только Сбербанком.