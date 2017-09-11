Госдолг США впервые в истории превысил отметку в $20 трлн

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ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Государственный долг США в минувшую пятницу впервые в истории перешагнул через отметку в $20 трлн. Об этом в понедельник сообщило издание The Washington Examiner.
По его данным, в середине марта долг был заморожен на уровне в $19,84 трлн. Министерству финансов пришлось приложить огромные усилия, чтобы федеральное правительство смогло функционировать без дальнейших заимствований. Это позволило дать время Белому дому на проведение консультаций с Конгрессом, который в конце минувшей недели принял закон о временном повышении порога госдолга.
Президент США Дональд Трамп подписал этот закон в пятницу, что позволило возобновить процесс заимствования средств. При этом новый лимит госдолга позволит госучреждениям работать только до 8 декабря, пока в Конгрессе идет работа над федеральным бюджетом на 2018 финансовый год.
По данным портала, отслеживающего состояние американского долга, сейчас его размер составляет $20,16 трлн, что на 100% превышает ВВП страны. Он равен $19,3 трлн.