Медведев проведет совещание по импортозамещению в сфере производства микроэлектроники

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник заседание правительственной комиссии по импортозамещению, сообщила пресс-служба кабмина.

"[Участники заседания] обсудят вопросы локализации производства компонентов для научного, испытательного и производственного оборудования в области фотоники и микроэлектроники, а также совершенствование деятельности и уточнение функций правительственной комиссии по импортозамещению", - говорится в сообщении.

Мероприятие, в котором примут участие вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, ряд министров и руководители профильных предприятий, пройдет на площадке выставочного центра "Крокус Экспо". Медведев также осмотрит здесь павильоны третьей Международной специализированной выставки "Импортозамещение".

Правительственная комиссия по импортозамещению была создана в августе 2015 года для координации работы по снижению зависимости российской промышленности от импорта. Медведев ранее подчеркивал, что власти РФ будут продолжать курс на разумное импортозамещение. По его словам, это не является самоцелью, но по ряду позиций страна должна обеспечить себе долгосрочный технологический суверенитет. Предыдущее заседание комиссии прошло в мае 2017 года на площадке Невского завода в Санкт-Петербурге, на нем обсуждалось, в частности, производство отечественного оборудования для топливно-энергетического комплекса.

Выставка "Импортозамещение" пройдет в "Крокус Экспо" 12-14 сентября. Мероприятие проводится по поручению правительства РФ, главная цель экспозиции - продемонстрировать возможности производства конкурентоспособных отечественных товаров, а также новейшие технологии, перспективные разработки и инвестиционные проекты, характеризующие научно-технический и производственный потенциал России. Как отмечается на сайте выставки, она охватывает практически все отрасли экономики: машиностроение, медицину, строительство, транспортный и аграрный секторы, легкую промышленность, товары народного потребления, компьютерные разработки, высокотехнологичные решения в нефтегазовом и топливно-энергетическом комплексах, и прочие.