Apple проведет презентацию последних моделей iPhone

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Apple проведет во вторник презентацию, в ходе которой представит последние модели своих устройств. Компания до самого мероприятия традиционно не раскрывает информацию о новинках. Вместе с тем эксперты не сомневаются, что Apple намерена представить сразу несколько смартфонов из серии iPhone, а также обновленную версию "умных" часов Apple Watch.

Мероприятие, которое начнется в 10:00 по времени Западного побережья США (20:00 мск), впервые пройдет в зале для презентаций, названном в честь основателя компании Стива Джобса (1955-2011). Он расположен на территории недавно открытого кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния).

Новый iPhone премиум-класса

В текущем году Apple отмечает 10 лет с момента поступления первого iPhone в продажу, и большинство американских специалистов, пишущих о мире высоких технологий, сходятся во мнении, что корпорация готовит к юбилею сюрприз.

Предыдущие iPhone 7 и iPhone 7 Plus вышли в свет в прошлом сентябре. Поскольку Apple обычно выпускает модель смартфона с новой цифрой раз в два года, то следовало ожидать, что компания в этот раз ограничится их обычным обновлением до слегка улучшенных версий с литерой S.

Однако эксперты заявляют, что в этом году Apple решила отойти от традиции и, помимо iPhone 7S и iPhone 7S Plus, дополнительно представит третью модель смартфона премиум-класса. Ее точное название неизвестно: специалисты называют варианты от iPhone 8 до iPhone X и iPhone Pro.

По данным сетевого ресурса The Verge, новинка станет самым продвинутым смартфоном от Apple. Как ожидается, он будет обладать безрамочным OLED-экраном, который целиком займет все фронтальную часть смартфона, улучшенной камерой, сенсором 3D-сканирования лица для разблокировки аппарата и функцией беспроводной зарядки. Также "ультра-айфон" лишится кнопки Home, а сенсор сканирования отпечатков пальцев может быть помещен под дисплей.

По прогнозам агентства Reuters, стоимость такой модели может превысить $1 тыс. Все три новых смартфона, по мнению СМИ, должны будут выйти в США уже в конце сентября.

Не забудут про Apple Watch

Аналитики также сходятся во мнении, что Apple практически наверняка представит на мероприятии очередное обновление своих "умных" часов Apple Watch. По данным профильного онлайн-портала Gizmodo, гаджет может обзавестись встроенным беспроводным модемом, что позволит часам работать независимо от iPhone.

Сейчас для того, чтобы совершать с помощью Apple Watch телефонные звонки, посылать смс-сообщения или воспроизводить музыку, пользователь должен обязательно держать рядом свой смартфон. В Apple же хотят предоставить потребителям большую свободу в этом плане.

С Apple TV, но без планшетов

Одним из ожидаемых анонсов является обновление цифровой медиаприставки Apple TV, улучшенная версия которой сможет поддерживать видео сверхвысокого разрешения 4К.

Помимо этого, Apple, как ожидается, поделится новыми сведениями о грядущих версиях своих операционных систем, включая мобильную iOS 11, которая в данный момент находится в режиме бета-тестирования.

Что касается линеек компьютеров iMac, ноутбуков MacBook и планшетов iPad, специалисты считают, что в ходе нынешней презентации крупных новостей о них не будет.

При этом Apple вполне может рассказать что-то новое о своем смарт-динамике HomePod, выполняющем функции домашнего помощника. Анонс данного устройства состоялся в июне этого года, а его выход на рынок ожидается в декабре.

Перебои с поставками

Как сообщила газета The Wall Street Journal, Apple может столкнуться с дефицитом поставок новых iPhone. По ее данным, летом этого года у компании возникли непредвиденные трудности при сборке смартфонов новой версии, из-за чего начало их производства было перенесено на месяц.

Компания Foxconn, являющаяся подрядчиком Apple и собирающая для нее технику, вынуждена была нарастить производственные мощности на своем заводе в китайском Чжэнчжоу, однако этого, по данным газеты, может быть недостаточно. В связи с этим потребители, которые оформят заказ на новинку, могут столкнуться с задержками при доставке смартфонов. Это, как прогнозируют специалисты, потенциально может негативно сказаться как на престиже, так и на финансовых показателях корпорации.

В новом месте

Презентация пройдет в новом кампусе Apple Park, открывшемся в апреле этого года и уже успевшем завоевать славу чуда инженерной мысли. Его центральное здание выполнено в форме кольца площадью 260 тыс. кв м, внутри которого разбит парк. В Apple заявляют, что кампус является одним из наиболее энергоэффективных комплексов в мире, который практически полностью функционирует за счет возобновляемой энергии.

На территории кампуса расположены в том числе семь кафе, оздоровительный центр, научно-исследовательская лаборатория, официальный магазин Apple и зал для презентаций вместимостью 1 тыс. человек, большая часть которого расположена под землей.

Всего на постройку кампуса, в котором работают более 12 тыс. сотрудников, было потрачено около $5 млрд.