Apple проведет презентацию последних моделей iPhone

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НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Apple проведет во вторник презентацию, в ходе которой представит последние модели своих устройств. Компания до самого мероприятия традиционно не раскрывает информацию о новинках. Вместе с тем эксперты не сомневаются, что Apple намерена представить сразу несколько смартфонов из серии iPhone, а также обновленную версию "умных" часов Apple Watch.
Мероприятие, которое начнется в 10:00 по времени Западного побережья США (20:00 мск), впервые пройдет в зале для презентаций, названном в честь основателя компании Стива Джобса (1955-2011). Он расположен на территории недавно открытого кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния).
В текущем году Apple отмечает 10 лет с момента поступления первого iPhone в продажу, и большинство американских специалистов, пишущих о мире высоких технологий, сходятся во мнении, что корпорация готовит к юбилею сюрприз.
Предыдущие iPhone 7 и iPhone 7 Plus вышли в свет в прошлом сентябре. Поскольку Apple обычно выпускает модель смартфона с новой цифрой раз в два года, то следовало ожидать, что компания в этот раз ограничится их обычным обновлением до слегка улучшенных версий с литерой S.
Однако эксперты заявляют, что в этом году Apple решила отойти от традиции и, помимо iPhone 7S и iPhone 7S Plus, дополнительно представит третью модель смартфона премиум-класса. Ее точное название неизвестно: специалисты называют варианты от iPhone 8 до iPhone X и iPhone Pro.
По данным сетевого ресурса The Verge, новинка станет самым продвинутым смартфоном от Apple. Как ожидается, он будет обладать безрамочным OLED-экраном, который целиком займет все фронтальную часть смартфона, улучшенной камерой, сенсором 3D-сканирования лица для разблокировки аппарата и функцией беспроводной зарядки. Также "ультра-айфон" лишится кнопки Home, а сенсор сканирования отпечатков пальцев может быть помещен под дисплей.
По прогнозам агентства Reuters, стоимость такой модели может превысить $1 тыс. Все три новых смартфона, по мнению СМИ, должны будут выйти в США уже в конце сентября.
Аналитики также сходятся во мнении, что Apple практически наверняка представит на мероприятии очередное обновление своих "умных" часов Apple Watch. По данным профильного онлайн-портала Gizmodo, гаджет может обзавестись встроенным беспроводным модемом, что позволит часам работать независимо от iPhone.
Сейчас для того, чтобы совершать с помощью Apple Watch телефонные звонки, посылать смс-сообщения или воспроизводить музыку, пользователь должен обязательно держать рядом свой смартфон. В Apple же хотят предоставить потребителям большую свободу в этом плане.
Одним из ожидаемых анонсов является обновление цифровой медиаприставки Apple TV, улучшенная версия которой сможет поддерживать видео сверхвысокого разрешения 4К.
Помимо этого, Apple, как ожидается, поделится новыми сведениями о грядущих версиях своих операционных систем, включая мобильную iOS 11, которая в данный момент находится в режиме бета-тестирования.
Что касается линеек компьютеров iMac, ноутбуков MacBook и планшетов iPad, специалисты считают, что в ходе нынешней презентации крупных новостей о них не будет.
При этом Apple вполне может рассказать что-то новое о своем смарт-динамике HomePod, выполняющем функции домашнего помощника. Анонс данного устройства состоялся в июне этого года, а его выход на рынок ожидается в декабре.
Как сообщила газета The Wall Street Journal, Apple может столкнуться с дефицитом поставок новых iPhone. По ее данным, летом этого года у компании возникли непредвиденные трудности при сборке смартфонов новой версии, из-за чего начало их производства было перенесено на месяц.
Компания Foxconn, являющаяся подрядчиком Apple и собирающая для нее технику, вынуждена была нарастить производственные мощности на своем заводе в китайском Чжэнчжоу, однако этого, по данным газеты, может быть недостаточно. В связи с этим потребители, которые оформят заказ на новинку, могут столкнуться с задержками при доставке смартфонов. Это, как прогнозируют специалисты, потенциально может негативно сказаться как на престиже, так и на финансовых показателях корпорации.
Презентация пройдет в новом кампусе Apple Park, открывшемся в апреле этого года и уже успевшем завоевать славу чуда инженерной мысли. Его центральное здание выполнено в форме кольца площадью 260 тыс. кв м, внутри которого разбит парк. В Apple заявляют, что кампус является одним из наиболее энергоэффективных комплексов в мире, который практически полностью функционирует за счет возобновляемой энергии.
На территории кампуса расположены в том числе семь кафе, оздоровительный центр, научно-исследовательская лаборатория, официальный магазин Apple и зал для презентаций вместимостью 1 тыс. человек, большая часть которого расположена под землей.
Всего на постройку кампуса, в котором работают более 12 тыс. сотрудников, было потрачено около $5 млрд.