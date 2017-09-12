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Глава Uniper: США стремятся вытеснить газ РФ из ЕС для обеспечения собственных поставок

Экономика и бизнес
12 сентября, 0:54 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 12, сентября. /ТАСС

Клаус Шефер утверждает, что проект Nord Stream 2 потенциально может подпасть под новые санкции США

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© EPA/ROLF VENNENBERND

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. США, приняв законопроект об ужесточении санкций, в том числе, в отношении РФ, преследуют собственные цели на энергетическом рынке и стремятся вытеснить российский газ из Европы. Такое мнение высказал председатель правления компании Uniper SE Клаус Шефер в опубликованном в понедельник вечером интервью газете Handelsblatt.

"На энергетическом рынке США придерживаются собственных целей, совершенно сознательно содействуя сбыту американского газа", - отметил он. "Американцы хотят вытеснить российский газ из Европы, чтобы обеспечить место для собственных поставок", - подчеркнул Шефер, указав на то, что это "ясно прописано в законе и тем самым является проявлением бескомпромиссной промышленной политики".

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Шефер подчеркнул, что, по состоянию на текущий момент, проект Nord Stream 2 потенциально может подпасть под новые американские санкции. "Это, разумеется, Дамоклов меч, поэтому мы будем требовать ясности", - отметил он. "Мы должны посмотреть, какие конкретно предписания будут выпущены", - указал глава Uniper SE. По его словам, американские санкции могут, в частности, касаться "общих вопросов финансирования" и вложения инвестиций.

"Важно, что европейские и германские политики уже дали ясно понять, что так не может продолжаться, несогласованные действия между США и Европой сами по себе не целесообразны", - добавил Шефер. Он отметил, что в пользу Nord Stream 2 "говорят экономические и энергетические аргументы". "Европа должна импортировать дополнительное количество газа, поскольку собственные источники иссякают", - заметил он.

Противниками проекта, по его мнению, "отчасти руководят коммерческие интересы". "Например, когда европейская страна, как Польша, говорит, что выступает против российского газа, но одновременно хочет зарабатывать на транзите, это лицемерие", - считает Шефер.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Европейцев беспокоит тот факт, что санкции позволяют штрафовать, в том числе и европейские компании за участие в совместных с РФ энергопроектах, в частности, в реализации Nord Stream 2.

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