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Испытания энергоблока для первой плавучей атомной ТЭС проведут в конце 2018 года

Экономика и бизнес
12 сентября, 5:29 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что строительные и монтажные работы практически завершены, ведется пуско-наладка

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ТАСС, 12 сентября. Работы по созданию энергоблока для первой в мире плавучей атомной электростанции (ПАТЭС) на Балтийском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге находятся на финишном этапе, его комплексные испытания состоятся в конце 2018 года, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"Строительные и монтажные работы близки к 100%. Ведется пуско-наладка", - говорится в сообщении со ссылкой на главу Дирекции по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций филиала АО "Концерн Росэнергоатом" Виталия Трутнева. "Энергоблок готовится к проведению комплексных испытаний. Они будут проведены в конце 2018 года по разработанному графику", - уточняет Минвостокразвития.

В 2015 году госкорпорация "Росатом" подписала с Чукотским автономным округом соглашение о строительстве плавучей атомной теплоэлектростанции с установленной мощностью 48 МВт в самом северном городе России, Певеке. Планируется, что она заменит Билибинскую АЭС мощностью 48 МВт. Общая стоимость плавучего энергоблока и береговой инфраструктуры составит 37,3 млрд руб. Запустить в эксплуатацию плавучую станцию планируется в 2019 году, вывести на полную мощность - в 2021 году.

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