Всемирный банк выделил на проекты Экономического пояса Шелкового пути $8 млрд

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ПЕКИН, 12 сентября. /ТАСС/. Всемирный банк выделил на инфраструктурные проекты китайской инициативы Экономического пояса Шелкового пути в общей сложности около $8 млрд. Об этом во вторник на круглом столе в формате "6 + 1" с главами международных финансовых и экономических организаций заявил президент Всемирного банка Джим Ён Ким.
"Всемирный банк уже предоставил в общей сложности около $8 млрд для содействия развитию инфраструктуры в рамках Экономического пояса Шелкового пути", - сказал он.
"Инвестиции, особенно в инфраструктуру, являются крайне важными. Китайская инициатива Экономического пояса Шелкового пути катализирует инфраструктурные инвестиции, - отметил глава международной организации. - Всемирный банк будет помогать странам этой инициативы в максимальной степени воспользоваться предоставленными возможностями в соответствии с их собственными стратегиями развития".
Круглый стол в формате "6 + 1" с главами международных финансовых и экономических организаций проходит в Пекине. В нем принимает участие премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян, президент Всемирного банка Джим Ён Ким, директор- распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо, генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер и генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриа.
Инициатива создания Экономического пояса Шелкового пути (в Китае ее также называют "Один пояс - один путь") была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году. Этот проект нацелен на создание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Восточной, Южной Азии и Европы для интенсификации научно-технического сотрудничества и углубления экономического взаимодействия между государствами.
В 2015 году Россия и Китай подписали декларацию о сопряжении развития Евразийского экономического сообщества и Экономического пояса Шелкового пути. В настоящее время стороны обсуждают детали сотрудничества.