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Глава ВТО назвал три глобальных фактора дальнейшего успешного развития Китая

Экономика и бизнес
12 сентября, 10:44 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 12, сентября. /ТАСС

Роберту Азеведу отметил повышение уровня профессионализма рабочих, оптимизацию нормативно-правовой базы страны и сохранность мировой многосторонней торговой системы

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Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу

Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу

© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

ПЕКИН, 12 сентября. /ТАСС/. Дальнейшее успешное развитие экономики КНР как важного двигателя глобального роста может быть обеспечено при выполнении трех условий - путем повышения уровня профессионализма китайской рабочей силы, оптимизации нормативно-правовой базы Китая и сохранности мировой многосторонней торговой системы. Об этом во вторник на пресс-конференции по итогам круглого стола в формате "6 + 1" с главами международных финансовых и экономических организаций заявил генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу.

"Речь идет о профессиональных навыках - значимость этого фактора в процессе управления экономическими трансформациями постоянно возрастает. Это крайне важно, особенно если учитывать растущую сферу услуг Китая, - отметил он. - Второй фактор носит инфраструктурный характер, в данном случае речь идет о важной китайской инициативе "Один пояс - один путь". Особый акцент тут ставится на "мягкой инфраструктуре" - речь идет о правилах и нормах, которые облегчат трансграничный поток товаров и услуг".

По словам главы организации, вступление в силу очередных соглашений со всемирной организацией способно снизить торговые издержки Китая примерно на 15,8%.

"Наконец, третий фактор - важность сохранения многосторонней системы торговли, в защиту которой, разумеется, выступает ВТО. Критически важно обеспечивать принципы открытости, поскольку это позволит стимулировать развитие", - добавил Роберту Азеведу, выразив удовлетворение по поводу внешнеэкономической политики, которой постоянно придерживается Пекин.

Он отметил, что в декабре состоится межминистерская конференция ВТО в Буэнос-Айресе, на которой будут обсуждаться дальнейшие меры по усилению принципов свободной торговли. В частности, Азеведу перечислил такие важные направления для развития и преодоления протекционистских барьеров, как электронная коммерция, оптимизация инвестиционных проектов, усиление роли малого и среднего бизнеса на международных рынках.

Круглый стол в формате "6 + 1" с главами международных финансовых и экономических организаций проходит в Пекине. В нем принимает участие премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян, президент Всемирного банка Джим Ён Ким, директор- распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу, генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриа и председатель Совета по финансовой стабильности Марк Карни.

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