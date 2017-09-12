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ФАС обратилась в Росрыболовство за подробной информацией о завышении цен на морепродукты

Экономика и бизнес
12 сентября, 10:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

При транспортировке продукции с Дальнего Востока в магазины центральной части России цены увеличиваются в три-четыре раза, отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратилась в Федеральное агентство по рыболовству с просьбой предоставить информацию, озвученную на полях ВЭФ-2017, о завышении цен на дальневосточные морепродукты. Как сообщается в пресс-релизе ФАС, в частности, запрошен перечень видов продукции и данные о росте цен на эти продукты.

В рамках ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью телеканалу РБК отмечал, что ФАС следует занять более активную позицию в связи с завышением цен на дальневосточные морепродукты в магазинах центральной части России. По его словам, при транспортировке продукции с Дальнего Востока в магазины центральной части России происходит удорожание в три-четыре раза, что является достаточно серьезной проблемой.

Согласно данным Минсельхоза, от 20 до 30% розничной цены приходится на посредническое звено, и около 15% составляет торговая надбавка. По мнению министерства, снизить стоимость дальневосточной рыбной продукции возможно за счет изменения тарифов на железнодорожные перевозки, ввода новых рыбоперерабатывающих мощностей, оптово-распределительного центра и транспортно-логистического комплекса на Дальнем Востоке.

"В августе доклад с предложениями участников рабочей группы был направлен ФАС России в администрацию президента РФ. Если Росрыболовство располагает дополнительной информацией, которая может быть полезна, мы просим предоставить имеющиеся данные для их учета и принятия соответствующих мер антимонопольного реагирования", - цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя ФАС Рачика Петросяна.

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