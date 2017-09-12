Кабмин не поддержал проект, разрешающий тратить материнский капитал на покупку автомобиля

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ не поддержало законопроект, которым предлагалось разрешить тратить материнский капитал на покупку отечественного легкового автомобиля. Это следует из отрицательного заключения на инициативу (имеется в распоряжении ТАСС), внесенную в марте текущего года депутатами трех оппозиционных фракций.

В тексте заключения отмечается, что согласно законопроекту, транспортное средство, приобретенное на средства или часть средств материнского капитала, оформляется на одного из супругов "при этом не учитываются интересы ребенка, при рождении которого возникло право на дополнительные меры поддержки". Одновременно с этим, указывают в кабмине, реализация инициативы, приведет к увеличению числа заявлений граждан о распоряжении материнским капиталом, "что потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований". При этом подчеркивается, что в законопроекте "источники и порядок соответствующих расходных обязательств не определены".

Кроме того, правительство обращает внимание законодателей на то, что в некоторых субъектах РФ действуют региональные программы предоставления материнского капитала, которые "предусматривают различные варианты его использования, в том числе и на покупку автомобиля".

"С учетом изложенного правительство РФ не поддерживает представленный законопроект", - говорится в заключении.

О законопроекте

Как подчеркивается в пояснительной записке, проект закона "направлен на усиление стимулирующей роли материнского капитала путем предоставления определенным категориям граждан права по его использованию на приобретение транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и имеющих, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, то есть легкового автотранспорта". "Данный вариант господдержки смогут выбрать несколько категорий семей: семьи, воспитывающие приемных детей, детей-инвалидов, многодетные семьи", - уточняется в сопроводительных документах. "Именно эти категории семей нуждаются в дополнительных мерах государственной поддержки больше других, и приобретение автомобиля позволит им существенно упростить процесс воспитания ребенка (детей)", - полагают разработчики.

Кроме того, по расчету авторов, принятие законопроекта "повлечет за собой и снижение среднего возраста транспортных средств, который сегодня составляет в РФ 12 лет 7 месяцев". "Обновление автомобильного парка окажет серьезное воздействие на снижение смертности, в том числе детской, в результате дорожно-транспортных происшествий, улучшит экологическую ситуацию, будет способствовать развитию внутреннего туризма и повышению мобильности населения".

Размер материнского капитала позволяет приобрести широкий спектр моделей автомобилей. Для тех граждан, которые готовы привлекать для приобретения автомобиля заемные средства, законопроектом устанавливается возможность погашения с помощью материнского капитала основного долга и процентов по автокредиту. Также законопроектом устанавливается ограничение на продажу автомобиля, приобретенного с помощью сертификата на материнский капитал - в течение первых трех лет эксплуатации. Данная мера позволит свести к нулю возможность совершения мошеннических действий по так называемому "обналичиванию материнского капитала", подчеркивают авторы инициативы.