Минэнерго ожидает прирост добычи газа на шельфе Арктики до 34 млрд кубометров

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Минэнерго РФ ожидает роста добычи нефти на шельфе Арктики в 2017 году до 26 млн тонн с 22,3 млн тонн, газа - до 34 млрд кубометров с 32,9 млрд кубометров, сообщил замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов, выступая на Международной конференции и выставке по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа.
"В прошлом году мы добыли на шельфе (Арктики - прим. ред.) больше 22,3 млн тонн нефти и больше 32,9 млрд кубометров газа. Это практически на 18% больше чем в 2015 году (по нефти) и практически на 4% больше по газу. Таких же результатов ожидаем по этому году. Добыча по нефти составит порядка 26 млн тонн, по газу - 34 млрд кубометров газа", - сказал Молодцов.
Он также заметил, что, несмотря на текущую ситуацию на нефтяном рынке, озвученные ранее планы по достижению добычи нефти на шельфе Арктики в размере 50 млн тонн к 2035 году являются достижимыми.
Ранее Молодцов говорил, что в целом добыча в арктической зоне ожидается на уровне 100-106 млн тонн в 2017 году, что предполагает рост к прошлому году в диапазоне 10%.
Россия планирует вложить до 160 млрд руб. в освоение Арктики до 2025 года, говорил ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Программа развития территории включает три основных направления - создание так называемых опорных зон, дальнейшее развитие Северного морского пути и освоение континентального шельфа