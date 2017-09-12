Суд продлил процедуру банкротства компании Кехмана до 15 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продлил до 15 декабря процедуру банкротства - конкурсное производство компании по импорту и продаже бананов "Группа JFC" бизнесмена Владимира Кехмана, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить срок конкурсного производства сроком на три месяца до 15 декабря", - сказала судья.

Представитель конкурсного управляющего на заседании суда сообщила, что не все требования кредиторов включены в реестр. Кроме того, собранием кредиторов было принято решение о продлении процедуры. Заявитель - Сбербанк поддержал продление процедуры.

Материалы дела

Как следует из материалов дела, с января 2015 года Кехман выкупил часть долгов своей компании у кредиторов "Сбербанк Лизинг", ООО "Аквамарин", банков Сбербанк России, "Промсвязьбанк", "Санкт-Петербург", "Уралсиб", Райффайзенбанк.

В сентябре 2015 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал JFC банкротом. Кехман выкупил часть долгов компании и сам стал ее кредитором. Общий объем долга, который подтвердил суд, составляет около 18 млрд рублей. В числе крупнейших банков-кредиторов Сбербанк и Банк Москвы.

Банкротство Кехмана

В суде Петербурга также рассматривается дело о личном банкротства Владимира Кехмана. Ранее срок реализации имущества был продлен до 28 сентября.

Задолженность Кехмана перед кредиторами составляет 9 млрд рублей. Среди кредиторов - Сбербанк (в реестр включены требования на 4,3 млрд рублей), Райффайзенбанк (420,1 млн рублей), "Промсвязьбанк" (1,7 млрд рублей), "Юникредит банк" (434,3 млн рублей), ООО "Аквамарин" (1,4 млрд рублей) и ООО "Пулковская торговая компания" (904 млн рублей).

Ранее Арбитраж отказал Кехману в удовлетворении требования о признании на территории России определения Высокого суда правосудия Англии, который уже признал его банкротом.

Кехман, возглавляющий Михайловский театр в Петербурге, в 2015 году был назначен генеральным директором Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). Ранее сообщалось, что он покинет пост руководителя НОВАТ в ближайшее время, сейчас Кехман находится в отпуске.