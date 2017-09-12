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"Т плюс" построит две солнечных станции в Оренбургской области в 2019 году

Экономика и бизнес
12 сентября, 11:32 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 12, сентября. /ТАСС

Суммарная мощность станций составит 105 МВт

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ОРЕНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Компания "Т Плюс" (структура группы "Ренова") построит к весне 2019 года две солнечных электростанции (СЭС) суммарной мощностью 105 МВт в Оренбургской области, сообщили во вторник в компании "Т плюс".

"Два объекта альтернативной энергетики появятся на территории области к весне 2019 года, получены первые партии фотоэлектрических солнечных модулей для новых объектов. До конца месяца планируется начать процедуры по выбору генерального подрядчика строительства", - сказал представитель компании.

СЭС в Новосергиевском районе будет обладать мощностью 45 МВт и занимать площадь около 100 га, в Сорочинском районе - мощностью 60 МВт на площади более 130 га.

В августе между компанией и правительством Оренбургской области было подписано инвестиционное соглашение, согласно которому в энергетику Оренбургскую области в ближайшие три года будет вложено 15 млрд рублей.

В декабре 2015 года компания "Т Плюс" осуществила пуск своей первой солнечной электростанции на территории Оренбургской области в городе Орске мощностью 25 МВт. 2 августа были открыты вторая и третья очереди СЭС, которые позволили увеличить мощность Орской СЭС до 40 МВт.

Филиал компании "Т плюс" - "Оренбургский" является самым крупным поставщиком тепловой энергии в Оренбуржье. В его состав входят Сакмарская, Каргалинская, Орская и Медногорская теплоэлектроцентрали и Оренбургские тепловые сети.

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