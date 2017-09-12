ВЭБ не рассматривает возможность продажи доли в технопарке "Слава"

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Внешэкономбанк не рассматривает вариант продажи своей доли в столичном технопарке "Слава". Об этом журналистам заявил глава ВЭБ Сергей Горьков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя другого московского технопарка и источника в мэрии столицы сообщил, что ВЭБ рассматривает возможность продажи своей доли в технопарке "Слава".
"Мы совершенно не рассматриваем (вариант) продажи доли. Проект очень большой, мы готовим стратегию по этому проекту в целом, поэтому объявим дополнительно", - сказал Горьков.
Он уточнил, что у ВЭБ всегда есть несколько возможных сценариев по каждому из проектов. "Мы по каждому проекту рассматриваем возможный сценарий. В данном случае "Коммерсантъ" написал об одном сценарии. У нас сценарий несколько. Еще один сценарий - технопарк может находиться в нашем управлении. Потому что у нас сейчас есть направления, связанные с инновациями, и нам это может оказаться нужно для развития инноваций", - отметил глава ВЭБ.
Согласно данным "Коммерсантъ", госкорпорация владеет 49% технопарка "Слава", остальное принадлежит городу. Доля ВЭБ оценивается в $12-18 млн.