Минфин планирует обязать работодателей предлагать работникам участие в ИПК

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Авторегистрация в системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будет предполагать обязанность работодателя предлагать работнику участие в ИПК. Такую конструкцию в системе ИПК предлагает Минфин, сообщил журналистам в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы бы хотели так сделать, мы это дело еще не дообсуждали, но идея такая, да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Минфин сообщил, что при разработке концепции ИПК принято решение перейти от идеи автоподписки (участие гражданина в системе ИПК по умолчанию) к авторегистрации участников (когда для участия в ИПК нужно подписать отдельный документ).

Разрабатываемая ЦБ и Минфином концепция ИПК предусматривает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет делать работник, для этого из его зарплаты будет отчисляться до 6%, при этом участие в ИПК будет добровольным.