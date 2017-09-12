Минфин планирует обязать работодателей предлагать работникам участие в ИПК

Кобзон готов стать доверенным лицом Путина, если тот решит участвовать в выборах 2018 годаПолитика 12 сентября, 13:28
Величкин: ХК "Металлург" не завершил перестройку игры после ухода Зарипова и АнтипинаСпорт 12 сентября, 13:26
Москвичи смогут сделать прививку от гриппа в МФЦМосква 12 сентября, 13:16
Минфин планирует обязать работодателей предлагать работникам участие в ИПКЭкономика и бизнес 12 сентября, 13:07
"Роснефть" оспорила в суде предписания ФАС по закупкам трубЭкономика и бизнес 12 сентября, 12:56
Прямые авиарейсы из Абакана в Норильск возобновятся с 20 сентябряЭкономика и бизнес 12 сентября, 12:53
Олег Королев поздравил стрелка из Липецкой области с победой на чемпионате мираНовости партнеров 12 сентября, 12:53
Вызовы и перспективы международного PR-рынка обсудят на Baltic Weekend 2017Новости партнеров 12 сентября, 12:46
Награждены победители первого этапа конкурса BudgetAppsНовости партнеров 12 сентября, 12:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Авторегистрация в системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будет предполагать обязанность работодателя предлагать работнику участие в ИПК. Такую конструкцию в системе ИПК предлагает Минфин, сообщил журналистам в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Мы бы хотели так сделать, мы это дело еще не дообсуждали, но идея такая, да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Минфин сообщил, что при разработке концепции ИПК принято решение перейти от идеи автоподписки (участие гражданина в системе ИПК по умолчанию) к авторегистрации участников (когда для участия в ИПК нужно подписать отдельный документ).
Разрабатываемая ЦБ и Минфином концепция ИПК предусматривает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет делать работник, для этого из его зарплаты будет отчисляться до 6%, при этом участие в ИПК будет добровольным.