Объем интернет-торговли в РФ в первом полугодии вырос на 22%

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Объем рынка интернет-торговли в России в первом полугодии 2017 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 498 млрд руб., говорится в совместном сообщении "Почты России" и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

По прогнозам АКИТ, по результатам 2017 года объем рынка составит более чем 1,1 трлн руб. При этом существенную долю роста составляет трансграничная торговля - объем этого сегмента в первом полугодии 2017 года вырос на 34% по сравнению с первым полугодием 2016 года и составил 178 млрд руб., то есть доля трансграничной необлагаемой налогами торговли по итогам первого полугодия 2017 года составила 35,7%. АКИТ прогнозирует, что по результатам 2017 года доля трансграничной торговли в обороте интернет-торговли в России составит 37%, или 420 млрд руб.

Количество входящих международных отправлений с товарным вложением по результатам первого полугодия 2017 года увеличилось на 49% и составило 152 млн штук. АКИТ ожидает, что в 2017 году количество входящий отправлений с товарным вложением составит около 400 млн штук", - отмечается в сообщении.

Доля "Почты России" на рынке интернет-торговли по итогам полугодия составила 67,5%.

Что и где покупают

"Если трансграничная торговля будет расти такими темпами, то через два года она вытеснит российскую интернет-торговлю мелкой бытовой техникой и одеждой", - сообщил журналистам в ходе презентации итогов полугодия глава АКИТ Алексей Федоров.

По подсчетам ассоциации, локальный рынок интернет-торговли бытовой техникой и электроникой в первом полугодии 2017 года вырос только на 11% и составил 98,9 млрд руб. "У нас колоссальный дисбаланс между импортом и экспортом", - отметил Федоров.

По его словам, на рынке детской одежды, например, где ничего примерять не надо, "ситуация патовая". "Если "Почта России" сделает примерочные в своих отделениях, то российского рынка одежды вообще не будет", - заявил он.

Самыми крупными регионами по доле интернет-торговли являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Кроме того, значительная доля объема интернет-торговли приходится на Красноярскую, Свердловскую, Тюменскую, Самарскую, Ростовскую области.

"В первом полугодии 2017 года продолжился тренд более ускоренного роста регионов по сравнению с Центральным округом, что говорит о постепенном возвращении потребительской активности", - отмечается в сообщении "Почты России" и АКИТ.

Больше всего зарубежных товаров россияне покупают в Китае. Доля отправлений из этой страны составляет 90%, из Евросоюза - 4%, США - 2%. При этом в денежном выражении на Китай приходятся 52%, Евросоюз - 23%, США - 12%.

В целом более 64% покупок (транзакций) в зарубежных магазинах не превышают по стоимости €22.