"Роснефть" оспорила в суде предписания ФАС по закупкам труб

Кобзон готов стать доверенным лицом Путина, если тот решит участвовать в выборах 2018 годаПолитика 12 сентября, 13:28
Величкин: ХК "Металлург" не завершил перестройку игры после ухода Зарипова и АнтипинаСпорт 12 сентября, 13:26
Москвичи смогут сделать прививку от гриппа в МФЦМосква 12 сентября, 13:16
Минфин планирует обязать работодателей предлагать работникам участие в ИПКЭкономика и бизнес 12 сентября, 13:07
"Роснефть" оспорила в суде предписания ФАС по закупкам трубЭкономика и бизнес 12 сентября, 12:56
Прямые авиарейсы из Абакана в Норильск возобновятся с 20 сентябряЭкономика и бизнес 12 сентября, 12:53
Олег Королев поздравил стрелка из Липецкой области с победой на чемпионате мираНовости партнеров 12 сентября, 12:53
Вызовы и перспективы международного PR-рынка обсудят на Baltic Weekend 2017Новости партнеров 12 сентября, 12:46
Награждены победители первого этапа конкурса BudgetAppsНовости партнеров 12 сентября, 12:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" подала в Арбитражный суд Москвы пять исковых заявлений к Федеральной антимонопольной службе (ФАС России). Компания оспаривает предписания ведомства по закупкам трубной продукции, сообщил ТАСС представитель "Роснефти". Ранее называлась сумма закупок в размере свыше 50 млрд рублей.
"Роснефть" оспаривает в арбитражном суде решения и предписания ФАС России, которые касаются условий проведения тендеров на закупку трубной продукции. Компания руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, соблюдает все нормативные акты при организации закупок", - подчеркнул он.
В "Роснефти" считают, что решения и предписания ФАС России были вынесены с превышением полномочий, предоставленных антимонопольному органу действующим законодательством, "в соответствии с которым ФАС уполномочена рассматривать жалобы, поступившие только от участников закупки или лиц, чьи права и законные интересы были нарушены при организации и проведении закупки".
Ранее заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян сообщил ТАСС, что службой было получено и рассмотрено пять жалоб на пять закупок "Роснефти" на поставку труб различного назначения общей суммой свыше 50 млрд рублей. Комиссией ФАС были выявлены "некоторые избыточные требования к участникам закупки формального характера, такие как необходимость представления калькуляции стоимости продукции".