"Роснефть" оспорила в суде предписания ФАС по закупкам труб

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" подала в Арбитражный суд Москвы пять исковых заявлений к Федеральной антимонопольной службе (ФАС России). Компания оспаривает предписания ведомства по закупкам трубной продукции, сообщил ТАСС представитель "Роснефти". Ранее называлась сумма закупок в размере свыше 50 млрд рублей.

"Роснефть" оспаривает в арбитражном суде решения и предписания ФАС России, которые касаются условий проведения тендеров на закупку трубной продукции. Компания руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, соблюдает все нормативные акты при организации закупок", - подчеркнул он.

В "Роснефти" считают, что решения и предписания ФАС России были вынесены с превышением полномочий, предоставленных антимонопольному органу действующим законодательством, "в соответствии с которым ФАС уполномочена рассматривать жалобы, поступившие только от участников закупки или лиц, чьи права и законные интересы были нарушены при организации и проведении закупки".

Ранее заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян сообщил ТАСС, что службой было получено и рассмотрено пять жалоб на пять закупок "Роснефти" на поставку труб различного назначения общей суммой свыше 50 млрд рублей. Комиссией ФАС были выявлены "некоторые избыточные требования к участникам закупки формального характера, такие как необходимость представления калькуляции стоимости продукции".