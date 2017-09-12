Что будет происходить с пенсиями в ближайшие три года

Нет. На самом деле речь идет не о снижении пенсий. В номинальном выражении, то есть если говорить о той сумме, которую пенсионер получит на руки, пенсии будут расти. Но медленнее инфляции. Это значит, что сама пенсия вырастет, но купить на нее можно будет чуть меньше товаров, чем годом раньше.

Из прогноза Минэкономразвития также следует, что пенсии у работающих и неработающих пенсионеров будут расти по-разному.