Что будет происходить с пенсиями в ближайшие три года

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Каждый год Минэкономразвития делает для правительства прогноз экономических показателей, на основе которых Кабинет министров верстает бюджет страны на ближайшие три года. Данные министерства на 2018–2020 годы предусматривают уменьшение реальных пенсий на 0,7% в 2018 году и по 0,6% в 2019 и 2020 годах.
Нет. На самом деле речь идет не о снижении пенсий. В номинальном выражении, то есть если говорить о той сумме, которую пенсионер получит на руки, пенсии будут расти. Но медленнее инфляции. Это значит, что сама пенсия вырастет, но купить на нее можно будет чуть меньше товаров, чем годом раньше.
Из прогноза Минэкономразвития также следует, что пенсии у работающих и неработающих пенсионеров будут расти по-разному.
Вашу пенсию проиндексируют на уровень инфляции 2017 года. В нынешнем году, как считают в Минэкономразвития, инфляция составит порядка 3,7%. Именно на столько будут проиндексированы выплаты неработающим пенсионерам в 2018 году.
Правда, инфляция в следующем году, как считают в ведомстве, будет выше — около 4%. А это значит, что в реальном выражении пенсия неработающих пенсионеров уменьшиться, пусть и совсем незначительно — по прогнозам Минэкономразвития, примерно на 0,1%.
Таких, как вы, в стране 9,6 млн. Еще в 2016 году правительство приняло решение отказаться от индексации пенсий работающим пенсионерам. Тогда же чиновники пообещали возместить людям недополученный доход после выхода на пенсию.
Таким образом, выплаты работающим пенсионерам в 2018 году не проиндексируют. Но это не значит, что она совсем не изменится. К пенсии будет доначислен 1% — в виде доплаты за более продолжительную трудовую деятельность в пенсионном возрасте.
Объясняем. Предположим, вы получаете среднюю российскую пенсию, которая сейчас составляет порядка 13 700 рублей.
Как неработающему пенсионеру вам ее проиндексируют на 3,7% (это предварительная цифра, она может измениться в зависимости от уровня инфляции по итогам года), и в итоге в 2018 году вы будете получать 14 111 рублей.
В том случае, если вы и получаете пенсию, и работаете, социальную выплату вам увеличат только на 1%. Тогда в 2018 году ваша пенсия составит 13 837 рублей.
Что касается неработающих пенсионеров, то да — каждый год им будут индексировать пенсию на уровень инфляции.
А вот ситуация с неработающими пенсионерами может измениться. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев сообщил ТАСС, что в парламенте вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам будет поднят при обсуждении бюджета.
Ранее Исаев говорил, что фракция "Единая Россия" в Госдуме обсуждает возможность возврата к индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, а также пенсионерам, которые трудятся в бюджетной сфере.
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в недавнем интервью ТАСС также отметил, что вопрос возврата к практике индексации пенсии работающим пенсионерам "наверняка будет обсуждаться" в парламенте. "Возможно, по отдельным категориям, но я думаю, в первую очередь все-таки в целом для всех работающих пенсионеров. Это будет зависеть, во-первых, от реальных доходов Пенсионного фонда и возможностей бюджета. Конечно, перед работающими пенсионерами государство задолжало", — заявил Жуков.
Подготовила Мария Селиванова