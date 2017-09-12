Аксаков: страховые выплаты по депозитам малого бизнеса могут составить до 40 млрд рублей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Возможные потери Фонда страхования вкладов (ФСВ) на выплату страхового возмещения по депозитам и счетам малых и микропредприятий в случае отзыва лицензий у банков могут составить от 16 млрд до 40 млрд руб. Такую оценку озвучил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в ходе обсуждения на заседании комитета ко второму чтению законопроекта о страховании средств малого бизнеса.

"Под закон попадает 2,9 млн предпринимателей, субъектов микро- и малого бизнеса. Общая сумма на счетах, которые они имеют - около 2 трлн руб. По тем методикам, по которым Центральный банк и АСВ [Агентство по страхованию вкладов] считают, возможные последствия для фонда в случае отзывов лицензий - от 16 млрд до 40 млрд руб.", - сказал Аксаков.

По его мнению, эта сумма "не запредельная".

"Но последствия спасения микро- и малых предприятий могут оказаться для бюджета большими - в хорошем смысле, позитивными - чем потери", - добавил депутат.

Во вторник комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект о распространении системы страхования вкладов на средства малых и микропредприятий на сумму до 1,4 млн руб. - аналогично системе, которая действует для средств физлиц и индивидуальных предпринимателей.