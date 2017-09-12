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Мау: ключевым фактором развития Дальнего Востока станет качество госуправления

Экономика и бизнес
12 сентября, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Ректор РАНХиГС подчеркнул, что проблема развития Дальнего Востока не решается просто, необходим комплексный подход

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ректор РАНХиГС Владимир Мау уверен, что ключевым фактором экономического развития Дальнего Востока является качество государственного управления. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

Интервью

Владимир Мау

Владимир Мау: заливание деньгами не станет стимулом для развития Дальнего Востока

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"Если вы посмотрите на те тренды, которые явно вырисовываются из нынешнего глобального кризиса, то для меня один из важнейших уроков - то, что дешевизна труда или обилие природных ресурсов перестают быть факторами регионального развития. Ключевым фактором становится качество государственного управления", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Мау подчеркнул, что проблема развития Дальнего Востока не решается просто, необходим комплексный подход.

"Было бы очень неправильно и большим самообманом говорить, что есть простая проблема и если ее решить, то все будет хорошо. Проблема развития Дальнего Востока достаточно сложна, и она не решается одной, двумя или тремя мерами. И она точно не решается заливанием экономики деньгами", - заключил он.

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