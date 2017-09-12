Исаев: средства для повышения МРОТ должны быть заложены в проекте бюджета-2018

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Средства для повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума региональным и муниципальным чиновникам должны быть заложены в проекте федерального бюджета на 2018 год и плановый период. Об этом во вторник заявил ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме по законопроектной работе Андрей Исаев.

В понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума. Глава государства также предложил с 1 января 2019 года уравнять оба показателя ежегодно федеральным законом.

"Могу сказать, что, в соответствии с Трудовым кодексом, уровень МРОТ обеспечивает работодатель. То есть в случае частных работодателей это должны будут сделать они, в случае с муниципальными, государственными служащими - бюджеты соответствующих уровней", - пояснил Исаев, отвечая на вопрос о том, каких средств может потребовать исполнение поставленной президентом задачи. При этом депутат уточнил, что чиновников федерального уровня, получающих МРОТ, очень мало, если они вообще есть.

"Что касается частного сектора, то там зачастую выплата МРОТ является прикрытием серой зарплаты, чтобы не платить налоги и взносы в Пенсионный фонд", - констатировал парламентарий. Трудно себе представить, что в частном секторе человек работает за зарплату, на которую он физически не может прожить, заметил он. "В этом случае при повышении МРОТ работодатели будут просто вынуждены увеличить легальную зарплату", - подчеркнул депутат. "Поэтому основная нагрузка, конечно, ляжет на региональные и муниципальные бюджеты", - подтвердил Исаев.

По его данным, правительство РФ "сейчас разрабатывает меры по оказанию необходимой помощи тем субъектам РФ, которые получают дотацию в том числе на зарплату". Политик подтвердил, что эти субсидии должны быть отражены в проекте федерального бюджета на следующий год. "Очень важно, что президент принял это важнейшее политическое решение до того, как в Госдуму внесен бюджет на 2018 год и плановый период. Это значит, что уже исходя из этого решения правительство будет рассчитывать бюджет", - заявил он.

Первый замглавы думских единороссов обратил внимание на еще один важный фактор. "Повышение минимальной зарплаты - это не только расходы, но и доходы бюджетов. У нас 80% работников работают в негосударственном секторе, и там повышение зарплаты неизбежно приведет вообще к росту легальной части зарплаты, а значит, к росту собираемых с нее налогов на доходы физических лиц и взносы во внебюджетные фонды", - указал он.